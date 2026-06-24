RespoPay、業界最安水準の決済手数料を実現

株式会社ハロー

AIによるレストラン予約サービス「AutoReserve」、飲食店向けオールインワンプラットフォーム「Respo」、カスタマーサポートAIエージェント「HelloX」を展開する株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：播口 友紀、以下「当社」）は、Respoの決済端末サービス「RespoPay」において、業界最安水準の決済手数料を実現したことをお知らせいたします。

中小企業向けのスモールビジネスプランではVisa / Mastercard / 銀聯が1.88%～、通常の飲食店向けスタンダードプランでも2.48%～と、両プランで業界最安水準を達成。初期費用・決済端末代・月額費用・振込手数料はすべて0円です。

https://respo.autoreserve.com/ja-jp/payment-terminal(https://respo.autoreserve.com/ja-jp/payment-terminal?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopay)

関連発表

本日同時発表：株式会社ハロー、決済代行サービス「HelloPay」を正式リリース

RespoPayが業界最安水準の料率を実現できるのは、株式会社ハローが自社で決済代行インフラ「HelloPay」を保有・運営しているためです。同日、そのHelloPayをグループ外のすべての事業者・開発者に正式開放しました。RespoPayはHelloPayのポテンシャルを実証する最初の成果です。

▶HelloPay 詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000056009.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000056009.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopay)

背景

飲食業界ではキャッシュレス決済の普及が急速に進む一方、「決済端末代が高い」「決済手数料が高すぎる」といった課題が飲食店の経営を圧迫し続けています。

こうした状況の中、株式会社ハローは自社が運営する決済代行インフラ「HelloPay」を採用することで、RespoPayで業界最安水準の料率を実現しました。決済端末代も無料で提供し、端末の導入コストという課題にも応えます。業界内で決済手数料の引き上げが相次ぐ中、飲食店の利益を守るための選択肢を提供します。

RespoPayとは

RespoPayは、飲食店向けオールインワンプラットフォーム「Respo」に統合されたキャッシュレス決済サービスです。予約・POS・モバイルオーダー・会計・決済のすべてをRespo上で完結できます。

HelloPayの決済基盤を持つからこそ、RespoPayは業界最安水準の料率を実現できる

HelloPayはオンライン決済（API・Checkout・SDK）からオフライン決済（店頭端末）まで対応する総合決済代行サービスです。RespoPayはその全機能を飲食店の現場に最適化したものです。自社で決済代行インフラを保有・運営するからこそ、不要な中間マージンを排除したコスト構造で、業界最安水準の料率を実現しています。

業界最安水準の決済料率（※当社調べ）

▼スモールビジネスプラン（中小企業さま限定・年間取扱高3,000万円未満などの条件あり）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/70_1_b15e6fbd9e9f241094c326da6eaba1f7.jpg?v=202606241151 ]

▼スタンダードプラン（通常の飲食店さま対象）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/70_2_2dbf575aebfbaa4e215ebd504cddb563.jpg?v=202606241151 ]

▼他社との比較（※当社調べ）

費用

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/70_3_ce06fc8424ea37faebe7632408bc3896.jpg?v=202606241151 ]

決済手数料以外はすべて無料です。

決済端末の特徴（1台でお店の決済をキャッシュレス化）

RespoPOSレジとのセット導入

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/70_4_4ac00721fc406979b852f8d6668ed420.jpg?v=202606241151 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/70_5_ef93f46bfdb55dbd25c602a6c78106b3.jpg?v=202606241151 ]

RespoPOSレジの会計金額がRespoPayに自動反映されるため、二度打ちの手間や打ち間違いのミスを削減。日々の会計業務をさらに効率化できます。予約・注文・会計・決済のすべてをRespo上で完結させることで、スタッフの業務負荷を大幅に下げます。

入金サイクル

月2～4回の入金サイクルでキャッシュフローも安心です。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/70_6_ad4cda3088db49bd38c6d53f11347738.jpg?v=202606241151 ]

※週1回の入金サイクルでのご提供も可能です。詳細はお問い合わせください。

株式会社ハロー 代表取締役 播口 友紀のコメント

「飲食店を経営するオーナーの皆様に、決済手数料で悩む時間を使ってほしくない。それが、RespoPayに込めた私たちの思いです。私たちはHelloPayという自社の決済インフラを持っているからこそ、中間業者に依存することなく、業界最安水準の料率を飲食店の皆様に直接お届けできます。昨今、業界内で決済手数料の引き上げが相次ぐ中、私たちはあえて逆の方向を選びました。飲食店の皆様が一円でも多くの利益を手元に残し、おいしい料理を作ることだけに集中できる環境をつくること。それが、私たちハローの使命です。」

Respoとは

Respoは、株式会社ハローが日本国内において主要機能を無料で提供する飲食店向けオールインワンプラットフォームです。予約管理・注文受付・会計・売り上げ分析などの業務をデジタル化することによって、飲食店運営における業務を一括で効率化しコストを削減することができます。

予約台帳をはじめ、POSレジやモバイルオーダーなど、店舗のニーズに応じて自由にカスタマイズできます。

株式会社ハローについて

Respoを開く :https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopayRespoホームページに遷移します。

株式会社ハローは“Goodbye past, Hello future.”をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-Native Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。

関連メディア

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/70_7_0354bc08639084168d1da30df054b34f.jpg?v=202606241151 ]

AutoReserve：https://autoreserve.com/(https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopay)

Respo：https://respo.autoreserve.com/(https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopay)

HelloX：https://x.hello.ai/(https://x.hello.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopay)

HelloPay：https://pay.hello.ai/

会社公式note：https://note.com/helloinc/(https://note.com/helloinc/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopay)

Hello Tech Blog：https://tech.hello.ai/(https://tech.hello.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=respopay)