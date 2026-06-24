【6月25日(木)開催_対面セミナー】『善意のフィードバック』で、なぜ部下は心を閉ざすのか？

株式会社ソフィア■背景と目的

ジョブ型や役割等級制度への移行が進む一方、制度が形骸化し日常のマネジメントに活きていない企業が増えています。その背景には、上司が「期待役割とのギャップ（不足点）」ばかりを指摘し、部下の納得感やエネルギーを奪っている現状があります。

行動変容を促す鍵は、ギャップフィードバックの前に、部下が現在生み出している仕事の価値を上司が見取り、本人と合意すること。

足元の現在地が肯定的に共有されて初めて、期待役割は押しつけではなく自発的な成長テーマへと変わります。

本セミナーでは、ジョブクラフティングや成人発達理論、ゲシュタルト心理学を基に、

「今」を認めることが変化を生むメカニズムを解説。

ミニワークを通じた価値の言語化体験や、大手製造企業での実践事例、制度浸透・行動変容へつなげる伴走支援の設計までをわかりやすくご紹介します。

■こんな方におすすめ

・人事制度、評価制度、等級制度の企画・運用を担う人事部門

・管理職育成、1on1、フィードバック施策を担当する人材開発部門

・製造業、研究開発部門、拠点・工場を持つ大手・中堅企業の人事責任者／HRBP

・制度は導入したが、現場では評価時期にしか使われていない

・上司のフィードバックが不足点の指摘に偏り、部下の納得感が低い

・1on1は実施しているが、期待役割や成長課題に接続できていない

※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。

業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。

※1企業から複数名参加の場合も、お1人ずつ下記フォームよりお申込みください。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/76_1_2d0273b96c4bdfbd715be973785b7cb6.jpg?v=202606241151 ]

お申込みはこちら :https://peatix.com/event/5043703

■参考資料『対話・教育・ツールの“三本柱”で社内コミュニケーションを強化する方法』 ▶無料料資料ダウンロード(https://www.sofia-inc.com/download_IC_sannbonnbashira)

本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田・平井

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル 4階 https://www.sofia-inc.com/