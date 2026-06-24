生成AI活用で業務コスト30％削減へ 大和財託株式会社の Microsoft 365 Copilot 全社導入を支援

株式会社ソフトクリエイト

株式会社ソフトクリエイト（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：林 宗治、以下 ソフトクリエイト）は、大和財託株式会社（東京本社：東京都渋谷区、大阪本社：大阪府大阪市／代表取締役CEO：藤原 正明）において、Microsoft 365 Copilot（以下、Copilot）の全社導入と活用促進を支援した事例を公開しました。

本事例の詳細はこちら：https://www.softcreate.co.jp/case/yamatozaitaku

■導入の背景

不動産投資・土地活用・賃貸管理・売買・建築をワンストップで手がける総合不動産会社の大和財託株式会社は、「資産価値共創業」を掲げ、顧客利益・取引先利益・自社利益の最適な循環による新たな価値創出を推進しています。事業成長に伴い業務量が増加する中、少人数での対応を可能にする全社横断での業務効率化が課題となっていました。また、これまで複数のSaaSを活用してきたものの、改善効果が個別最適にとどまり、組織全体への展開に限界を感じていました。

こうした背景から、生成AIを汎用的な業務基盤として活用することで、業務改善を組織全体へとスケールさせる方針を決定。新年度の全社目標として「生成AIの活用による業務コスト30％削減」を掲げ、全社プロジェクトとして推進を決定しました。

■取り組みのポイント

本事例では、既存の Microsoft 365 環境との高い親和性と、Microsoft 365 のIDと連携したエンタープライズ水準のガバナンスを評価し Copilot を選定。ソフトクリエイトの伴走支援のもと、経営層を含む段階的な検証を経て全社展開を推進しました。

2025年7月にDX推進部門・経営メンバー約10名でトライアルを開始し、管理者向け「Premium Workshop(プレミアムワークショップ)」で実務活用の要点を習得。同年9月の新年度に合わせて全社員にアカウントを一斉付与し、Teams の活用法に重点を置いてカスタマイズした「Private Workshop(プライベートワークショップ)」を社長以下240名が集合・オンラインのハイブリッド形式で受講しました。

受講後は全社の朝会で Copilot 活用ノウハウを継続共有し、社員同士が事例を発表・展開し合う文化が定着することで、全社的な活用の加速につながっています。

■導入後の成果と今後の展望

Copilot の活用により、管理物件の入居審査において勤務先・滞納履歴などの膨大な情報の突合に要する作業リードタイムを大幅に短縮。担当者が情報収集ではなく、判断・分析など付加価値の高い業務に注力できる環境が整いました。

また、中途入社の社員が Teams の履歴から過去の議論・経緯を自然言語で検索・把握できるなど、Copilot ならではの価値が実感されています。アンケート結果など情報量の多いデータの整理効率も向上し、確認・判断業務への集中が可能になりました。

今後は「業務コスト30％削減」の目標達成に向けた Copilot 活用のさらなる拡大に加え、Copilot Studio を活用したAIエージェントの導入により、定型業務の自動化に取り組んでいく予定です。

■ソフトクリエイトが提供するワークショップについて

ソフトクリエイトでは、Microsoft 365 Copilot の活用定着を段階的に支援するため、対象者の役割に合わせた2種類のワークショップを提供しています。

Premium Workshop(プレミアムワークショップ)

情報システム部門や導入推進担当者を対象とした管理者向けワークショップです。実際に手を動かしながら Copilot の実務活用を体験でき、社内展開に向けた課題ポイントの把握や展開イメージの具体化を解説します。Copilot の機能追加・仕様変更に合わせてコンテンツがアップデートされるほか、受講後にエンジニアへ個別相談できる場も設けており、運用上の懸念点や細かな仕様についてその場で確認できます。

Private Workshop(プライベートワークショップ)

企業の全社員を対象とした個社向けワークショップです。メインシナリオをベースに事前打ち合わせを通じて、お客様の現場の状況やリテラシーに合わせた伝え方に合わせたカスタマイズ構成とすることで、各参加者が「明日から自分の業務でどう使うか」を具体的にイメージできる内容を実現します。集合・オンラインのハイブリッド形式に対応しており、全社一斉での大規模展開にも対応。受講者全員が共通認識を持つことで、現場主導での活用推進の土台づくりにも貢献します。

■株式会社ソフトクリエイトについて

ソフトクリエイトは、お客様の変革に不可欠なベストパートナーを目指し、企業向けの総合的なITサービスを提供しています。クラウド、セキュリティ強化、AI・DX支援、ITインフラ構築を主要な事業とし、最適なテクノロジーを通じた「価値の提供」でお客様のビジネスを支援します。40年以上にわたり、お客様と共に培った経験を生かし、日本全国の企業へサービスを届けていきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ソフトクリエイト

代表者：代表取締役社長 林 宗治

設立：2012年10月

資本金：2億円 (2026年3月31日現在)

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号 渋谷クロスタワー

URL：https://www.softcreate.co.jp/

※ Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Teams は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。