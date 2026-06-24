借金2億円、二度の社員一斉退職―どん底を乗り越えた著者が語る『人生はこう考えると面白い　プラス思考の実践教科書』発売

税理士法人レガシィ

税理士法人レガシィ（東京都中央区）は、天野隆（同社代表社員税理士・公認会計士 株式会社レガシィ代表取締役会長）による新刊『人生はこう考えると面白い プラス思考の実践教科書』（青春出版社）を2026年6月24日(水)に発売したことをお知らせいたします。

これまで長年にわたり、相続・事業承継の専門家として数多くのご家族や経営者の人生の節目に寄り添ってきました。その中で見えてきたのは、「人生の豊かさは出来事そのものではなく、その受け止め方によって大きく変わる」という事実です。

本書では、借金総額2億円や二度の社員一斉退職といった壮絶な人生を歩んできた著者が、どん底からいかに復活したのか、また相続の専門家として活躍しこれまで3万件を超える相続・事業承継の相談・支援の現場で得た知見をもとに、人生をより前向きに、より面白く生きるための考え方を紹介しています。不安や悩みが尽きない現代において、読者が自分らしい人生を歩むためのヒントを提供する一冊です。

本書の特徴

1. 人生経験から導かれた実践的な思考法

二度の社員の一斉退職、借金総額2億円。波乱に満ちた人生経験と、相続・事業承継の専門家として数多くの相続・事業承継の相談・支援の現場で得た知見から、実践的な思考法を紹介しています。

2. 「プラス思考は習慣である」というメッセージ

前向きな考え方は特別な才能ではなく、日々の習慣によって身につけられるもの。本書では具体的な考え方や行動のヒントを紹介しています。

3. 幅広い世代に役立つ内容

経営者、会社員、子育て世代、シニア世代など、人生のさまざまなステージにいる方にとって参考となる内容です。

目次

第1章 プラス思考になる3つのコツ

第2章 接触したいプラス思考の人の見分け方

第3章 マイナス思考からプラス思考への切り替え術

第4章 プラス思考は伝わっていく

第5章 プラス思考を継続するための5つの口癖

第6章 親から幸せの4つの因子を相続しよう

第7章 公認会計士から見たプラス思考7選

第8章 税理士から見たプラス思考7選

第9章 経営者から見たプラス思考

書籍概要

書名：『人生はこう考えると面白い プラス思考の実践教科書』

著者：天野 隆

出版社：青春出版社

発売日：発売中

ISBN：978-4413085267

ご購入はこちら（Amazon）(https://www.amazon.co.jp/%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%86%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84-%E5%A4%A9%E9%87%8E%E9%9A%86/dp/4413085264)

著者プロフィール

天野 隆（あまの・たかし）

税理士法人レガシィ代表社員税理士・公認会計士、株式会社レガシィ代表取締役会長、行政書士法人レガシィ代表社員行政書士。相続・事業承継分野の専門家として、多くの企業経営者や資産家の支援に携わる。長年にわたり培った知見をもとに、相続、事業承継、人生設計に関する講演・執筆活動を行っている。執筆・監修した書籍は100冊を超える。

各種リンク

・税理士法人レガシィHP（https://legacy.ne.jp/）

・公益財団法人日本サッカー協会（JFA）会長 宮本恒靖 × 税理士法人レガシィ会長 天野隆 特別対談：「守る」プロフェッショナルは、なぜ攻めに転じられるのか

（https://legacy.ne.jp/column/amano-taidan/vol002/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_2026syoseki1(https://legacy.ne.jp/column/amano-taidan/vol002/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_2026syoseki1)）

・青春出版社（https://www.seishun.co.jp/）

天野隆SNS

・Facebook（https://www.facebook.com/profile.php?id=100086103013825&locale=ja_JP#(https://www.facebook.com/profile.php?id=100086103013825&locale=ja_JP#)）

・X（https://x.com/AmanoLegacy）

・Instagram（https://www.instagram.com/t.amano.legacy/?hl=ja）