【健康経営担当者必見】2026年度の法改正と栄養の最新知見をまとめた資料を無料公開

株式会社アリストル

■概要

株式会社アリストル（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：宮崎 学、以下「当社」）は、企業内の産業保健・健康経営に携わる皆さま向けに、最新の情報をわかりやすくまとめたお役立ち資料2点「法改正で企業の健康経営はどう変わる？ 取り組みのポイント（2026年版）」および「知っておきたい！最新研究でわかった栄養の新常識6選（2026年版）」を公開しました。

下記の専用ページより無料でダウンロードいただけます。

▼法改正で企業の健康経営はどう変わる？ 取り組みのポイント（2026年版）：

https://beatfit.jp/handbook2026-1/

▼知っておきたい！最新研究でわかった栄養の新常識6選（2026年版）：

https://beatfit.jp/handbook2026-2/

■本資料制作の背景

近年、働き方改革・高齢者雇用・両立支援など、従業員の健康をめぐる環境は急速に変化しており、2026年度も複数の法改正が施行されます。健康経営に取り組む企業が増える一方、「何から手をつければよいかわからない」「栄養施策の新しい一手が見つからない」といった声も多く聞かれます。

そこで当社は、担当者様が今すぐ実務に活かせる資料を無料公開しました。法改正の対応ポイントと、最新論文に基づく栄養の新常識をわかりやすく解説しています。健康経営の第一歩を踏み出すきっかけとしてご活用いただけます。

■資料１：法改正で企業の健康経営はどう変わる？ 取り組みのポイント（2026年版）

2026年度施行される法改正を解説した人事・総務・健康経営ご担当者様向けのガイド資料です。

法対応を契機に従業員への健康投資を見直すヒントを具体的にご紹介しています。

【解説する5つの対応ポイント】

・個人事業者への対応

・高齢者への健康投資

・子育て世代への健康投資

・治療・病気との両立支援

・カスタマーハラスメント・メンタルヘルス対策

▼ ダウンロードをご希望の方は下記URLよりお申し込みください。

https://beatfit.jp/handbook2026-1/

■資料２：知っておきたい！最新研究でわかった栄養の新常識6選（2026年版）

国内外で発表された学術論文をベースに、最新の栄養学トピックをまとめた資料です。日々の健康経営や産業保健の実務、従業員向けの情報発信への新たな一手としてお役立ていただける内容となっています。

【紹介する6つのトピック】

・超加工食品は本当に体に悪いのか？

・食事のタイミングが代謝に影響する？

・抹茶がくしゃみを減弱させる？

・タケノコが腸活に役立つ？

・バナナがスムージーの栄養素を破壊する？

・カロリーゼロの飲料は安心？

▼ ダウンロードをご希望の方は下記URLよりお申し込みください。

https://beatfit.jp/handbook2026-2/

■Beatfit for Bizとは

「Beatfit for Biz」は、従業員の運動不足を簡単に解消することができる、当社が運営するフィットネスアプリ「Beatfit」を活用した健康経営ソリューションです。

当社オリジナル制作のフィットネスコンテンツは「運動を習慣づけること」を目的にデザインされているため、YouTubeやInstagramなどの無料の動画コンテンツとは全く異なる体験価値を提供しております。

これまでウォーキングイベントを実施したけどなかなか効果が出ない、体育奨励について検討しているが結果につながらないなど、従来の取り組みに課題を抱える法人様に最適なソリューションを提供します。

法人担当者様には、従業員のアプリ利用状況をリアルタイムで専用ダッシュボードからご覧いただくことができる他、法人専用のバーチャルイベントの開催で、社内の運動促進やコミュニケーション活性化にご活用いただけます。

食品会社や鉄道会社、製薬会社、商社、証券会社、百貨店などの事業会社様、そして官公庁様といった様々な組織でご利用いただいております。

▼詳しくは下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

https://www.beatfit.jp/info/

■特定保健指導管理システム「スマウェル」とは

スマウェルは、第4期特定保健指導に対応しており、ワンストップで、健診結果をもとに支援内容を決める階層化、初回面談、継続支援、実績評価、請求データの作成までを一元管理できるクラウド型システムです。クラウドシステムなので、場所を問わずインターネットがあればどこでも作業可能です。

WEBミーティングでシステムに関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

▼詳しくは下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

https://smart-wellness.online/free_trial/

■株式会社アリストルについて

「意識を変え、行動を変え、未来を変える」をパーパスに掲げ、データに基づく科学的なアプローチから、世界で最も人間の行動を解明する集団を目指しています。フィットネスアプリ「Beatfit」や特定保健指導管理システム「スマウェル」を運営するヘルスケアテック事業と、ヘルスケアテック事業から得たノウハウをベースに法人顧客の経営課題を解決するコンサルティング事業を展開しています。

名称：株式会社アリストル

所在地（東京本社） ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ22F

所在地（大阪営業所）：〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-1-6-903

設立日：2018年1月9日

代表者：代表取締役CEO 宮崎 学

事業内容：ヘルスケア事業、コンサルティング事業

資本金：35,175,468円（資本準備金を除く）

URL：https://www.aristol.jp/

【本リリースおよび資料に関するお問い合わせ先】

株式会社アリストル 広報担当

E-mail：contact@aristol.jp