佐藤ノアがN.D.Promotionと専属契約を締結

株式会社N.D.Promotion

この度、タレントマネジメントやα・Z世代向けマーケティング支援を行う株式会社N.D.Promotion（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐藤聖哉、以下N.D.Promotion）は、モデル・アーティストとして幅広く活躍する佐藤ノアと専属契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

佐藤ノアは、SNSを中心にZ世代から圧倒的な支持を獲得し、モデル・アーティスト活動に加え、複数の自身プロデュースブランドを展開するなど、クリエイターとしても高い評価を受けています。本契約は、これまで佐藤ノアのマネジメントを担ってきた株式会社ケテル（共同代表：丸本貴司・岩渕俊明、以下ケテル）との合意に基づき実現したものです。N.D.Promotionは佐藤ノアのマネジメントを担い、デジタルからマスメディアまでを横断する当社の強みを活かし、さらなる活躍の場を創出してまいります。ケテルはこれまで築いてきた広告・プロモーション領域において、提携企業として佐藤ノアの活動を支えてまいります。両社で連携しながら、佐藤ノアの新たな挑戦を後押ししてまいります。

1997年7月9日生まれ、北海道札幌市出身。身長151cm。

2016年に上京後、読者モデルとして活動を開始し、『bis』レギュラーモデル、『LARME』表紙、TGC出演などを経て、ドーリーフェイスのカリスマとしての地位を築く。同年、ガールズバンド「suga/es（シュガレス）」を結成しボーカルを務め、恵比寿リキッドルームでのワンマンライブを成功させた。

モデル・アーティスト活動に加え、アクセサリーブランド「Mel cinna」、香りのブランド「Shefar」、カラーコンタクトブランド「ramurie」など、自身がプロデュースするブランドを複数展開。KADOKAWAよりエッセイ『嫌いな自分にさよならしたいあなたにあげる魔法』を出版するなど、表現の幅を広げ続けている。

SNSを中心にZ世代から圧倒的な支持を獲得し、Instagramフォロワー約45万人、TikTokフォロワー約50万人、X（旧Twitter）フォロワー約37万人を有する。

公式Instagram：https://www.instagram.com/sugar_79/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sugalesnoah

公式X：https://x.com/sugales_noah

佐藤ノア 本人コメント

佐藤ノアです。

この度、N.D.Promotionに所属させていただくことになりました。

これまで多くの方に支えていただきながら活動を続けてきた中で、「表現者としてもっと挑戦したい」「新しい自分を見つけたい」という想いが日に日に強くなっていきました。

改めて自分自身と向き合い、もう一度しっかりと前に進むために、新たな環境で挑戦する決断をいたしました。

環境を変えることは決して得意ではありませんが、北海道札幌市から上京した当時の自分を思い出し、初心に立ち返って、1年目のつもりで一つひとつの活動に向き合っていきたいと考えています。

これまで関わってくださった事務所や、皆様への感謝を大切にしながら、何よりも成長した姿をお見せできるよう努めてまいります。引き続き、よろしくお願いいたします。

株式会社ケテル 共同代表 丸本貴司 コメント

佐藤ノアは、弊社で長年にわたりマネジメントを行ってきたタレントであり、モデル・アーティスト・プロデューサーと多彩な才能を持つ唯一無二の存在です。ケテルとして、彼女のキャリアを共に築き上げてきた歩みには大きな誇りを感じております。

彼女のさらなる飛躍を実現するための最適な体制を検討した結果、タレントのブランディング設計およびマネジメント領域に強みを持つN.D.Promotionにマネジメントをお任せすることが最善であるとの結論に至りました。N.D.Promotionの経営陣とは以前から親交があり、その体制や方向性に大きな信頼を寄せております。

ケテルは引き続き、広告・プロモーション領域のパートナーとして、これまで培ってきた広告代理事業の知見と既存クライアントとの関係性を活かし、ビジネス面から佐藤ノアの活動を支えてまいります。両社の専門性を掛け合わせることで、これまで以上に大きなチャレンジに挑める体制が整ったと確信しております。引き続き、佐藤ノアの応援をよろしくお願いいたします。

株式会社N.D.Promotion 代表取締役社長 佐藤聖哉 コメント

この度、佐藤ノアがN.D.Promotionに所属する運びとなりましたことをご報告申し上げます。カルチャーやファッションのシーンにおいて、自分らしいスタイルで存在感を発揮してきた彼女と、新たな挑戦をご一緒できることを大変嬉しく思っております。

これまで築いてきた歩みを大切にしながら、その感性や発信力をさらに広げ、新たなフィールドへの挑戦にも丁寧に伴走してまいります。

ケテル様とも連携しながら、新しい環境での佐藤ノアの活動に、ぜひご期待ください。

■ N.D.Promotionについて

α世代・Z世代を中心にトレンドを研究・創出・拡散する「BRAND EMPOWERMENT COMPANY」として、芸能プロダクション事業、広告・プロモーション事業、メディア事業、クリエイティブ制作事業などを展開。デジタルとマスの両方で活躍するタレントの育成を強みとし、SNSコンサルティングからマスメディアへの展開まで、タレントの個性を最大化する戦略的プロデュースを行っています。



株式会社N.D.Promotion

URL：https://www.ndpromotion.co.jp/

代表取締役社長：佐藤聖哉

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 エムズ原宿3F

支社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階ContentAge内

※郵送物等は支社所在地の住所にお願いします

事業内容：芸能事務所事業、広告・プロモーション事業、クリエイティブ制作事業、メディア事業、スタジオ運営事業

■ ケテルについて

株式会社ケテルは、広告代理店機能と芸能事務所機能を併せ持つクリエイティブカンパニーです。マーケティングとマネジメントの両面からクリエイターやコンテンツを支援し、企業・市場・カルチャーを横断したプロデュースを行っています。また、アイドルイベント「LadySteady」など大規模のライブイベントも開催しております。

株式会社ケテル

URL：https://ketel.tokyo/

共同代表：丸本貴司・岩渕俊明

所在地：〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 渋谷橋本ビル4F

事業内容：タレントマネジメント事業、インフルエンサーPR事業、クリエイティブ制作事業

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社N.D.Promotion

メールアドレス：contact@ndpromotion.co.jp