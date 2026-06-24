Nikkiso Vietnam, Inc.にて太陽光発電システムを導入
日機装株式会社
ベトナム第2工場
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17014/table/127_1_ff6e7aa50d3c765da17391e852d6d760.jpg?v=202606241151 ]
日機装株式会社（以下「日機装」）の100%子会社で、航空機部品の製造を行なうNikkiso Vietnam, Inc.（ベトナム・ハノイ近郊）は、ベトナム第1工場および第2工場建屋に設置した太陽光発電システムの稼働を開始しました。
この太陽光発電システムによる年間発電量は6,134MWhを見込み、年間4,103トン（2024年比-30.5％）の二酸化炭素排出量が削減されると推計されます。なお、日機装ではこれまでに、金沢製作所（石川県金沢市）および宮崎日機装（宮崎県宮崎市）の2拠点において太陽光発電システムを導入しています。
日機装は、中期経営計画「NIKKISO 2028」においてサステナビリティ経営の推進に向けた6つのマテリアリティ（重要課題）を特定し、その一つである「環境負荷低減の取り組み」においてGHGの削減を目標に掲げています。
日機装グループは今後も、製造拠点におけるCO2排出量の削減と低・脱炭素社会の実現に貢献する製品・技術開発に取り組んでまいります。
ベトナム第2工場
【太陽光発電システムの概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17014/table/127_1_ff6e7aa50d3c765da17391e852d6d760.jpg?v=202606241151 ]
※PPA＝Power Purchase Agreement（電力販売契約）の略。ＰＰＡ事業者が需要家の敷地内などに太陽光発電設備を無償で設置し発電した電力を需要家が購入する仕組み。
＜日機装 会社概要＞
会社名： 日機装株式会社
本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー22階
創業： 1953年12月26日
代表者： 代表取締役 社長執行役員 加藤 孝一
事業内容： 産業用特殊ポンプ・システム、医療機器、航空機部品等の製造・販売
URL: https://www.nikkiso.co.jp/