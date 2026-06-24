フォルシア株式会社、観光産業キャッシュレス推進協議会へ入会

フォルシア株式会社

フォルシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：屋代 浩子）はこのほど、観光産業キャッシュレス推進協議会（事務局：東京都港区、会長：酒井 淳）へ賛助会員として入会いたしましたことをお知らせします。

【入会の背景】

国内外の観光需要が増大する一方で、観光産業は人手不足への対応に加え、FAXや現金決済等を前提としたB2B取引実務の効率化が喫緊の課題となっています。

観光産業キャッシュレス推進協議会は、観光サプライチェーン全体の最適化と生産性向上を目的とし、2025年10月1日に設立されました。

当社は創業以来、膨大かつ複雑なデータの活用を強みとし、検索領域を中心とした企業の課題解決を進めてまいりました。主力プロダクトである「フォルシア webコネクト」は、旅行・観光業界のお客様が共通で抱える課題に対して汎用的な解決策を提供する商品販売プラットフォームとして、多くの企業様にご利用いただいております。

当社は、これまで培ってきた技術・知見を活かし、観光産業キャッシュレス推進協議会の取り組みに参画することで、観光産業におけるDX推進および業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

【観光産業キャッシュレス推進協議会】

会長：酒井 淳

所在地：東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル8階

URL：https://tccj.org/

活動内容：

旅行業、宿泊、飲食、観光地、土産業など、幅広い関連団体との連携を通じ、最新のデジタル技術を活用したB2B決済のキャッシュレス化を推進いたします。サプライチェーン全体で無駄を無くし生産性を高める仕組みを構築して、観光産業に有為な人材が集い、次世代の日本の基幹産業となるため貢献します。

【フォルシア株式会社】

代表者：代表取締役社長 屋代 浩子

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー13階

URL：https://www.forcia.com/

事業内容：

大量・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを基盤に、旅行・観光業界を中心としたサービス提供・システム開発を行っています。商品販売・業務管理を担う「webコネクト」、観光素材の提供者と販売事業者を接続する「valueコネクト」などのプロダクトを通じて、旅行・観光業界のデータ流通を支え、事業者の業務効率化および業界全体のDXを支援しています。

当社は今後も、お客様の課題を解決するソリューションをトータルに提供し、お客様のサービス向上や業務効率化を支援していくとともに、旅行業界全体の発展にも貢献してまいります。