ニチイ学館「MY CARE ACTION」教育プロジェクト　高校生が「介護×社会課題」の解決策を提案するアイデア発表会を開催！

株式会社ニチイ学館

医療・介護・保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太、以下「当社」）は、2026年5月25日（月）、本社にて新渡戸文化高等学校1年生による「介護×社会課題」アイデア発表会を開催しました。本発表会は、当社が推進する社会プロジェクト「MY CARE ACTION」の教育分野における取り組みの一環として実施したもので、生徒が探究学習で生み出したアイデアを当社へ提案し、社会実装の可能性を議論する機会となりました。

探究型学習から“社会実装”に向けた次のステップへ

始まりは、2025年10月に新渡戸文化中学校の生徒151名を対象に実施した探究型学習です。当時の授業では「ケアにまつわる困りごと」と「地域・社会の困りごと」を掛け合わせる発想法を学び、テクノロジー、地域連携、職場環境、世代間交流など多様な視点からアイデアが生まれました。授業終了後も今回発表を行った4名は自主的に探究活動を継続。高校進学後も「自分たちのアイデアを世の中に届けたい」という想いを持ち続け、それを形にする場として、今回の発表会が実現しました。

「介護×社会課題」の解決に挑む、高校生ならではのアイデアを発表

本発表会では、生徒4名が介護現場や地域社会における課題をもとに考案した解決アイデアのプレゼンテーションを行いました。発表では、高齢者側の「外出や交流機会の不足」と、高校生側の「進路への不安」「世代間交流機会の少なさ」といった課題意識を起点に、SNS等のプラットフォームを活用して高齢者と高校生が交流する企画が提案されました。アイデアには、高齢者と一緒にダンス動画を撮影する取り組みや、「推し活」をテーマにした交流、思い出写真を活用したコミュニケーション企画など、高校生ならではの視点が盛り込まれ、介護施設への親近感の向上や、介護現場の情報発信につなげたいという想いが込められていました。

生徒のプレゼンテーションを受けて、当社のプロジェクトメンバーより「介護施設をより身近に感じてもらうきっかけになり得る」「発信や交流の可能性が広がる」といった感想が寄せられ、意見交換を行いました。あわせて、継続的に取り組むための運用体制や安全面への配慮、実施効果の検証方法など、事業運営の観点からも具体的な議論を深めました。当社は、今回提案されたアイデアについて、事業所での試行や実現可能性を含め、検討してまいります。

担当者コメント

■株式会社ニチイ学館 人財開発事業本部 本部長 松本 裕美子

今回の発表では、高校生の皆さまが介護現場の課題を自分ごととして捉え、世代間交流やSNS発信といった切り口で具体的な提案にまで落とし込んでいた点が印象的でした。私たちにとっても、施設の入りづらさや情報の届け方を改めて見つめ直す機会になりました。実施にあたっては安全面や運用体制、現場負担など整理すべき点もありますが、皆さまと対話しながら実現可能性を検討し、介護をより身近に感じてもらえるきっかけづくりにつなげていきたいと考えています。

■新渡戸文化中学校・高等学校 酒井 雄大 教諭

本校は「興味関心」と「誰かのために」を大切にプロジェクト活動を行っています。授業で出会った「ケア」という社会課題に興味を持った生徒たちが、半年間アイデアを練り、今回は真剣に「ケア」に向き合う大人たちへプレゼンを行いました。本気のフィードバックに触れたことで、生徒たちの意識は一段と深まりました。今回の経験をゴールとせず、ますます「ケア」に真剣に向き合い、リアルな社会で行動できる人へ成長していってもらいたいです。

『MY CARE ACTION』教育分野の取り組み

本教育プログラムは、TBWA HAKUHODOが開発した探究型学習メソッドをベースに、当社と共同で“ケアをテーマにしたオリジナル版”として開発した授業です。生徒が、介護・ケアの現実を理解したうえで、課題発見からアイデア創出、発表までを体験し、ケアを“自分ごと”として捉える視点を育むことを目的としています。

今後は本プログラムを全国へ展開し、各地の教育現場と連携して探究型授業の実施を拡大していく方針です。地域と連携した学びを通じて、次世代がケアや社会課題に向き合うきっかけづくりを推進してまいります。

参考（授業動画）

3分フルバージョン：https://youtu.be/1lzyfG06PTA

1分ダイジェスト ：https://youtu.be/2OG_7DXXPEw

『MY CARE ACTION」について

当社が推進する「MY CARE ACTION」は、すべての人がケアに向き合う社会の実現を目指すプロジェクトです。超高齢社会と家族構造の変化により、「ケア」は特定の人だけの課題ではなく、誰もが「ケアする側／ケアされる側」になる可能性がある、全世代が向き合うべきテーマとなっています。

ヤングケアラー・若者ケアラーなど、ケアと学業・仕事の両立に葛藤を抱える方々への社会参画機会の創出や、職場で働く人々、若年層に対しての「ケア」に対する意識向上の機会をつくっていくことで、社会全体として支える仕組みを整え、誰もが「わたしもできるケアがある」と思える社会を目指していきます。

「MY CARE ACTION」特設サイト：https://nichii-mycareaction.jp

いばしょに就こう PROJECT：https://ibasho.nichii-mycareaction.jp

X公式アカウント：https://x.com/Nichii_MCA

■株式会社 TBWA HAKUHODO

設立：2006年8月

所在地：東京都港区芝浦1-13-10 第3東運ビル

代表者：代表取締役社長兼CEO 内田 渉

事業内容：総合広告事業全般

公式HP：https://www.tbwahakuhodo.co.jp/

■ 学校法人新渡戸文化学園（授業企画協力）

創立：1927年10月

所在地：東京都中野区本町6-38-1

代表者：平岩国泰

公式HP：https://nitobebunka.ac.jp/

■株式会社ニチイ学館

設立：1973年8月

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ

代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

事業内容：医療関連事業、介護事業、保育事業、ヘルスケア事業

公式HP：https://www.nichiigakkan.co.jp/