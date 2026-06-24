地域創生データワーク協議会への参画のお知らせ

株式会社エーアイ

株式会社エーアイ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：廣飯 伸一、証券コード：4388、以下：エーアイ）は、データワークを通して地域就労支援や雇用創出の取り組みを促進し、地域のデータエコシステム構築を目指す『地域創生データワーク協議会』への参画をお知らせします。

就労継続支援事業への音声データワーク委託を行い、事業と社会貢献の両立を目指す取り組みについて、この度の参画によって一層の強化を図っていく計画です。

エーアイと就労継続支援事業の関係について

エーアイでは音声合成の製品・サービス開発や音声コンテンツ作成に必要なデータワークを一般社団法人データワークサポート（以下：DWS社）を介して就労継続支援事業所に委託しています。

本取り組みは、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社などと連携した就労継続支援事業における業務導入の実証実験への参画を契機に開始しました。

この委託業務の実装にあたっては、コンサルティング企業きららビジネスデザイン株式会社がDWS社のアドバイザーとして事業に併走し、エーアイとDWS社との橋渡しとして両社の連携強化や新たな事業創出をサポートいただいています。

これまでに、日本全国の30事業所、のべ300名以上のワーカーの方々に携わっていただき、多くの委託業務を遂行いただきました。

実証実験から始まった試みですが、これによってエーアイでは高品質の音声関連データワークを短納期で提供することが可能になっています。

＜対応例＞

- 音声コンテンツの作成（オーディオブック・動画ナレーションなど）- 音声データ書き起こし業務- 音声アノテーション業務

＜直近の実施例＞※敬称略

- JTBパブリッシング株式会社 『旅×Scope』本文の音声読み上げコンテンツ作成

https://www.ai-j.jp/client/20011/

特に書籍の読み上げ等、永続的に利用されることを念頭に品質が求められる案件において、就労継続支援事業所からの協力はなくてはならないものになっています。

『地域創生データワーク協議会』への参画によって今後ますます就労継続支援事業所との関係を深め、品質向上と就労継続支援事業への貢献を続けてまいります。

一般社団法人データワークサポートについて

一般社団法人データワークサポート（DWS）は、企業・自治体のAI/データ関連業務を就労支援事業所のワーカーに委託することで、データワーク※を通して地域の就労問題や社会福祉問題の解決を目指す団体です。

法人名 ：一般社団法人 データワークサポート

所在地 ：青森県八戸市大字廿三日町39 東奥朝日ワークステーション

代表理事：大平 透

団体HP : https://www.datawork-support.jp/

※データワークとは…

近年需要が急拡大するAIやDXに欠かせない「学習用データの作成」や「データ整備」といった業務を指します。

地域創生データワーク協議会について

地域創生データワーク協議会（RDA）はデータワークを通して地域就労支援や雇用創出の取り組みを促進し、地域のデータエコシステム構築を目指す団体です。高度な専門知識や体制が求められるデータワークについて、事業所に委託元が安心して任せられる仕組みをつくり、全国規模で取り組みを進められる体制を構築しています。各種活動にあたってはきららビジネスデザイン株式会社がアドバイザーとしてプロジェクトを支援しています。

きららビジネスデザイン株式会社について

きららビジネスデザイン株式会社（きらら社）は、テクノロジーと人の成長・創造力を起点に、地域・事業・人をシームレスに繋ぎ地域課題解決の支援に取り組んでいる企業です。

法人名 ：きららビジネスデザイン株式会社

所在地 ：東京都墨田区

代表取締役：黒沼 早奈枝

企業HP : https://kirara-team.com/

※掲載されている会社名・製品名・サービス名は各社の商標または登録商標です。