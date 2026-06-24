【3校限定無料】6ヶ月90,000円(税別)～の「入学前プレ学習プラン」がモニター利用で今なら無料！授業支援システム「Pholly」

Mogic株式会社

Mogic株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役：山根陽一）は、授業支援システムPholly（フォリー）「入学前プレ学習プラン」の受付を開始いたします。本プランでは、総合型・学校推薦型選抜による早期合格者への入学前教育に合わせ、6ヶ月間限定で授業支援システムを導入していただけます。

これに伴い、3校限定で「無料モニター」を募集いたします。通常6ヶ月間90,000円(税別)～のところ、今なら無料でご利用いただけます。

本リリースの概要

・「入学前プレ学習プラン」受付開始：早期合格者向けの入学前教育に活用可能

・テスト機能・ログ管理も利用可能。定期的な導入相談で初めてでも安心

・無料モニター募集：通常6か月90,000円（税別）～が3校限定で無料

・プレ学習プラン紹介ページ：https://pholly.jp/column/article/14383(https://pholly.jp/column/article/14383)

・Phollyサービスサイト：https://pholly.jp/

入学前教育に特化したプラン！受講ログ管理・テスト機能も利用可能

総合型・学校推薦型選抜による早期合格者が増え、多くの学校で入学前教育が実施されています。しかし、一般的なシステムは通年契約が多く、契約期間やコスト面が現場とフィットしづらいのが現状でした。

Phollyの「入学前プレ学習プラン」は、入学前教育に特化し、期間限定で授業支援システムを導入できるプランです。

プレ学習プラン概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4876/table/198_1_09702d43d011deae3db34cadbbe7de76.jpg?v=202606241151 ]

*レポート/アンケートの作成/提出、評価/振り返り、テキストチャット、ファイル共有、ログ管理など

**ユーザー数50名までの場合

システム導入に不安を感じる担当者様に向けて、ご利用開始に向けた定期的な導入相談を実施いたします。詳細やご利用事例は以下のリンクからご確認ください。

・入学前プレ学習プランについて：https://pholly.jp/column/article/14383

・ご利用事例：https://pholly.jp/column/article/14361

3校限定無料モニター募集！6ヶ月総額90,000円(税別)が今なら無料

通常は6ヶ月総額90,000円（税別）～のところ、今回は特別に3校限定の無料モニター枠をご用意いたしました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4876/table/198_2_deb7a76fbdf37854ae3f1436d0e0e428.jpg?v=202606241151 ]

*モニター枠が埋まり次第、早期に募集を締め切る場合がございます。

**応募条件の詳細は以下の通りです。

1. 導入後、担当教員様へのインタビューや、貴校名・ロゴの提供にご協力いただきます（弊社Webサイト等で事例として紹介させていただきます）。

2. 講座登録数、アクティブユーザー数等に関して、弊社が定める一定の基準以上で継続してご利用いただきます。

3. 必要に応じて、学生様へのアンケートや、サービス改善のためのフィードバックをお願いする場合がございます。

Phollyで入学前教育を実施すれば、教員はテスト・レポート課題の作成/管理を効率化できるほか、受講ログ分析やテキストチャット機能を通じて、生徒の進捗に合わせた密なコミュニケーションを取ることができます。また、保護者との信頼関係醸成や、合格後の生徒のつなぎ止め効果も期待できます。

無理な営業のお電話は一切いたしません。ご関心をお寄せいただきましたら、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。

業界最安値帯・最短1か月から！シンプル操作が特徴のPholly

お問い合わせはこちら :https://www.mogic.jp/contact/form/103/

業界最安値帯の料金最短1か月から利用可能な柔軟さが特徴の授業支援システムです。直感的に操作できるデザインにもこだわっており、ITツールの使用に不安がある方でも安心です。

1ヶ月間の無料トライアルで実際の画面に触れていただくこともできます。導入から継続までスムーズに進められるよう、専任スタッフがサポートいたします。

・料金プラン：https://pholly.jp/plan/(https://pholly.jp/plan/)

・主な機能：https://pholly.jp/function/(https://pholly.jp/function/)

・導入にまつわるお悩みを解決！コラム記事：https://pholly.jp/column/(https://pholly.jp/column/)

・Phollyならではのこだわりや開発秘話：https://pholly.jp/case/

・販売代理店制度について：https://pholly.jp/agency/

【Phollyの主な機能】

機能を詳しく見る :https://pholly.jp/function/Mogic株式会社

【会社概要】

本社：〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-3-31モノデコール石神井公園1F-4F

代表者：代表取締役 山根陽一

設立：2009年12月16日

資本金：20,000,000円

Tel：03-3997-7408

URL： https://www.mogic.jp/



【事業内容】

(1) SaaS及びAIに関連したサービスの企画／開発／販売

(2) 国内外における事業投資及び関連コンサルティング業務

(3) アプリケーション及びコンテンツの企画／開発／販売

(4) 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾、譲渡