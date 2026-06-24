保険業法改正と生成AIで一変する保険の仕組み～保険商品サービス・販売トレンド2026～ ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年7月29日（水）に「保険業法改正と生成AIで一変する保険の仕組み～保険商品サービス・販売トレンド2026～」を開催いたします。

講師には、有限会社ナカザキ・アンド・カンパニー 取締役（代表） 中崎 章夫 氏を迎え、一連の不祥事に起因する業法改正等を機にビジネスモデルの大転換期を迎えた保険業界において、保険DXや生成AIを駆使した最新の取り組みを整理し、ジャーナリストの視点から商品・サービス・販売にわたる変化の最新動向と着眼点について解説していただきます。

▼本セミナーで得られること

セミナー詳細を見る！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6880?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729es

・生命保険・損害保険・少額短期保険会社の商品・サービス及び保険販売・流通に関する最新の情報とその背景の理解

・保険監督・保険業界の動向、今後の展望に対する系統的・マクロ的な理解

・保険DX、生成AIの取り組みの現状と課題に関する知識と理解

▼講演内容

１．激動期に突入した保険業界

（１）相次ぐ不祥事が突き付けたコンダクトリスク（保険金不正請求・カルテル、情報漏洩、金銭詐取）

（２）業法改正で保険のビジネスモデルの転換（顧客の最善利益、適正競争、保険会社と代理店の関係）

（３）保険の再定義と非保険事業進出（補償・保障からリスク設計、予防・防災・減災、API連携）

２．少短・生保・損保・最新商品サービストレンド

（１）少額短期市場・保険テックの動向（特徴的少短商品、組込型、P2P）

（２）生命保険の最近の商品・サービスの最新動向（特徴的動向、資産形成・予防、非保険）

（３）損害保険の最近の商品・サービス開発の最新動向（テレマティクス、リスク設計、非保険）

３．大きく変貌する保険販売（流通）

（１）監督指針改定（便宜供与・特別利益、乗合代理店の比較推奨販売、企業内代理店の契約比率特例廃止）

（２）手数料スキームの変更とチャネル構図（成長と衰退、機能分化、M&A）

（３）保険流通の未来像（信頼のネットワーク、コンサルから伴走者、新たな価値共創）

４．保険DX・生成AIでどう変わる保険の未来

（１）生成AIのインパクト（情報の非対称性崩壊、A2A、業務プロセスの一新）

（２）保険の商品サービスをどう変えるか（AIコーディング、細分化、組込＝外延化）

（３）代理店ビジネスをどう変えるか（AIアバダー、A2A、人介在型代理店の高度化）

５．質疑応答セミナーに申し込む！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6880?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260729es

※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp