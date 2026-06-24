【7/8～10開催】法人向けメッセージ配信サービス KDDI Message Cast、国内最大規模の医療関係者向け展示会「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展

Supership株式会社

KDDIとSupershipが共同運営する法人向けメッセージ配信サービス「KDDI Message Cast(https://kddimessagecast.jp/)」は、2026年7月8日（水）から10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展いたします。

事前来場登録はこちら（無料） :https://www.noma-hs.com/module/web_page/353533/0

国内最大級の医療従事者向け展示会である本イベントにおいて、KDDI Message Castブースでは、医療現場における各種連絡業務の効率化をご提案します。診断書や各種書類の完成通知、検査結果のお知らせ、予約リマインド、さらには診療費の案内や督促といった業務を、開封率の高いSMSやRCSに置き換える活用メソッドをご紹介いたします。

なお、本イベントへのご来場は無料ですが、事前の来場登録が必要となります。ぜひ事前登録のうえ、会場のKDDI Message Castブースにお立ち寄りください。

開催概要

KDDI Message Castについて （ https://kddimessagecast.jp/(https://kddimessagecast.jp/) ）

- イベント名：国際モダンホスピタルショウ2026- テーマ：共創が拓く 健康・医療・福祉の未来 ～人とテクノロジーが築く安心社会～- 会期：2026年7月8日（水）～10日（金）10：00～17：00- 会場：東京ビッグサイト 西展示棟- 主催：一般社団法人 日本病院会、一般社団法人 日本経営協会- 特別協力：公益社団法人 日本看護協会- 参加費：無料（事前登録制）- 出展製品・サービス：医療情報システム、医療機器、健診・健康増進、看護、施設環境・運営サポート、介護・福祉・リハビリ- 公式ＨＰ：https://www.noma-hs.com- ブース番号（KDDI Message Cast）：208 (株)医用工学研究所ブース事前来場登録はこちら（無料） :https://www.noma-hs.com/module/web_page/353533/0

法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。

本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。

Salesforce製品上でご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」はAgentExchangeからインストール可能です。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

お問い合わせ

KDDI Message Castの問い合わせフォーム（ https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ）にご連絡ください。