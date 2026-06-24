学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、福岡県太宰府市で正式採用 ～市立全小中学校11校へ導入、約6,100人が利用～

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤潤）は、提供する学習eポータル＋AI型教材「キュビナ 」が福岡県太宰府市の市立全小中学校における指導の一環として正式採用され、2026年度の利用が開始されましたことをご報告いたします。

今回キュビナを利用いただいている太宰府市では、“令和の都だざいふの宝である子どもをまんなかに”を教育の基本理念に掲げ、さまざまな取り組みを行っています。学校教育における取り組みの一つである“自ら考え生きる力の育成”のための“個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図る教育活動（令和の日本型学校教育）の推進”の一環として、2025年度よりAI型教材「キュビナ」を試験的に導入し、活用モデル校における研究事業などを進めていただいておりました。

試験導入期間における「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」「長期休業中や家庭学習における主体的な学び」「スタディ・ログの活用」「教職員の負担軽減」といった観点での成果をふまえ、このたび2026年度より学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を正式採用することが決定いたしました。市立全小中学校11校の小学1年生～中学3年生、約6,100人が利用を開始しています。

太宰府市教育委員会 指導主事 齋藤 淳 氏 コメント

太宰府市では、2025年度より、市内11校の全小中学校にキュビナを試行導入しました。

その際に、研究指定校の水城西小学校と太宰府西中学校の先生方が中心となって先導的に実践した内容を報告し、年間4回の研修会を行ったことで、AIドリル（キュビナ）の活用が一気に進みました。具体的には、朝や夕方の15分程度の帯時間や家庭学習などが主な活用場面の工夫でした。

特に太宰府西中学校では国語科の教諭を中心に研究が進められ、生徒の習慣化による主体的な取り組みとして、試行導入でありながらキュビナの活用率が全国的に見ても非常に高い学校としての成果につながりました。

また、小学校においても2025年末に行った本市の「小学校標準学力検査」では、興味深いデータが明らかになりました。それは、「AIドリルに取り組んだ問題数」と「児童の学力の伸び」に相関が見られたことです。特に驚くべきことに、小学１年生に最も強い相関（0.501）が見られました。デジタルネイティブといわれる今の子どもに合った学びであることが明らかになったのです。

さらに不登校児童生徒が学び残しのある学習内容をキュビナによって補完し、定期テストで5割以上を取るなど「誰一人取り残さない」学びを実現する一助となりました。

一方で、デジタルに偏ることは、健康面や思考面の健全な発達という点で危惧される部分もあります。この課題を受け、太宰府市では、リアル（体験や紙や本を使った）な学びとデジタルの学び（ICTによるAIドリル、AIを活用した英会話など）のバランスを大切にしています。これからも持続可能な未来の学びの在り方を検討してまいります。

COMPASSでは、 今後もキュビナの提供を通して、すべての子どもたちを取り残すことなく 「個別最適な学び」 を届けるリーディングカンパニーとして、さらなる公教育へのICT普及に貢献できるよう邁進してまいります。

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」について

学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」は、AIが子どもたち一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材です。全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上に利用されています。

小中9教科、教科書準拠問題を中心とした10万問以上を搭載し、子どもたちの主体的な学び・基礎学力の効率的な定着とともに、見取り支援や演習問題配信機能で先生の働き方もサポートします。2025年にはデジタルテスト（CBT）サービス「キュビナ テスト」をリリースするなど、機能・コンテンツのアップデートを重ねているほか、学習eポータルとしてのMEXCBT連携をはじめ、学習者中心の教育データ利活用にも積極的に取り組んでいます。

経済産業省「未来の教室」実証事業採択（2018～2020年度）、「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」受賞。

COMPASSについて

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。

URL： https://qubena.com/



