その一冊から、ガンダムは始まった。機動戦士ガンダム（STRICT-G） × JAM HOME MADE。2026年6月26日（金）より販売開始

第一話

株式会社 JAM HOME MADE

JAM HOME MADEより、『機動戦士ガンダム』の世界観を、独自の視点で切り取ったコラボレーションアクセサリーが登場。『機動戦士ガンダム』第一話に登場する、“V作戦マニュアル”をモチーフにしたアクセサリー。戦火に巻き込まれたアムロ・レイが、偶然手にした一冊のマニュアル。それは後に、ガンダムの起動、そして物語そのものの始まりとなった。本作では、その印象的な表紙デザインを忠実に再現。ネックレスとキーホルダーとして、作品の記憶を日常に落とし込みました。サイズは縦約1.5cm、横約1cm。小ぶりでありながら、確かな存在感を放つ仕上がり。

メンズ・レディースを問わず着用できるユニセックスデザインです。ただのアクセサリーではない。“第一話”を身につけるプロダクトです。

【商品概要】

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 V作戦ネックレス(silver）

【カラー】シルバー 【サイズ】高さ18厚み1.5幅10.5mm

【素材】本：silver925,ﾁｪｰﾝ：ｽﾃﾝﾚｽ 【価格】 24,200円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 V作戦勾玉フックキーホルダー(silver）

【カラー】シルバー 【サイズ】全長80mm（ﾌｯｸ＋2重ｶﾝ+ﾄｯﾌﾟ）

【素材】silver925 【価格】 132,000円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 V作戦ネックレス(真鍮）

【カラー】シルバー 【サイズ】】高さ18厚み1.5幅10.5mm

【素材】本：真鍮,ﾁｪｰﾝ：ｽﾃﾝﾚｽ 【価格】 13,200円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 V作戦勾玉フックキーホルダー(真鍮）

【カラー】シルバー 【サイズ】全長80mm（ﾌｯｸ＋2重ｶﾝ+ﾄｯﾌﾟ）

【素材】真鍮,鉄 【価格】 22,000円（税込）

ガンダムシリーズとは

ガンダムシリーズは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』をはじめとした日本のロボットアニメシリーズ。これまでに数多くの作品群が誕生し、2024年に45周年を迎えた。

https://www.gundam.info/

(C)創通・サンライズ

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

「ガンダムシリーズ」の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

「STRICT-G」 https://www.strict-g.com/

「STRICT-G」公式X(Twitter) https://x.com/STRICTG

「STRICT-G」公式Instagram https://www.instagram.com/strictg_official/?hl=ja

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606STG3(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2606STG3)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE”は1998年に設立したユニセックスのジュエリー・アクセサリーブランドです。

ブランド名のJAMは、JAM SESSIONのJAMに由来します。JAM SESSIONとはジャズミュージシャンたちが集まって即興演奏する事です。現在ではジャズに関わらず様々なジャンルの音楽や芸術までをさし、即興変化することに主眼が置かれています。様々なブランドや、アニメーション、伝統工芸など、ジャンルにとらわれず幅広いコラボレーションも手がけます。ブライダルリングでは、物語の世界観をコンセプチュアルに表現したディズニープリンセスシリーズや、二人で作り合う大切な時間をカタチにしたワークショップも行っております。

コンセプトは、「肌に最も近いプロダクト」としてブライダルリングやジュエリー・アクセサリーをメインに、「思いやり」と「笑顔」を提案します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial