AVILEN、ウェビナーシリーズ「AIエージェントが変える経営・組織・人材」全3回を2026年6月～8月に開催

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、2026年6月から8月にかけて、無料オンラインウェビナー「AIエージェントが変えるシリーズ」を全3回にわたり開催いたします。AIエージェントの進化が加速するなか、「AIを使う組織」から「AIと共に動く組織」への転換は、経営・業務・人材の各層で同時進行で起きています。本シリーズでは、企業のAIトランスフォーメーションに伴走してきたAVILEN代表・高橋光太郎が毎回登壇し、各テーマの本質と実践的な戦略をお伝えいたします。

◆背景

2025年のClaude Code登場以降、AIエージェントの進化は急加速し、「AIを活用する」フェーズを超え、「AIが組織を動かす」構造変革が現実のものとなっています。多くの企業がAIツールを導入しているものの、既存の業務フローに当てはめるだけでは真の生産性向上には至らず、AIを「設計・構築できる人材」が社内に育っている企業はまだわずかです。AVILENは約1000社のAI導入・組織変革支援を通じて得た知見をもとに、経営・オペレーション・人材育成という3つの層から企業変革の本質を届ける場として、本シリーズを企画いたしました。

◆イベント概要

＜第1回：AIエージェントが変える企業経営の未来＞

開催日時：2026年6月25日（木）12:00～13:00

タイトル：【2026年最新版】AIエージェントが変える企業経営の未来 Claude Code時代の新戦略

登壇者 ：株式会社AVILEN 代表取締役 高橋 光太郎

参加登録：https://service.avilen.co.jp/l/843143/2026-06-05/qt59w1?utm_source=pr&utm_medium=pr(https://service.avilen.co.jp/l/843143/2026-06-05/qt59w1?utm_source=pr&utm_medium=pr)

文字がかつて人類の知を束ね、インターネットが世界をつないだように、AIは今、組織と経営の構造そのものを塗り替えようとしています。第1回では、2025年以降のAIエージェント進化が経営にもたらす構造変化の本質と、「AIを使う経営」から「AIが動かす経営」へのシフトに向けて経営者・推進者が今すぐ取るべき戦略を解説いたします。本回は昨年開催し好評をいただいた同タイトルのウェビナーを2026年版として全面アップデートした内容です。最新のAIエージェント動向と事例を踏まえて刷新しておりますので、前回ご参加いただいた方にも新たな気づきをお持ち帰りいただけます。

＜第2回：AI×人の新オペレーション戦略＞

開催日時：2026年7月8日（水）12:00～13:00

タイトル：AI×人の新オペレーション戦略 AIエージェントが再構築する、業務プロセスの常識

登壇者 ：株式会社AVILEN 代表取締役 高橋 光太郎 / 株式会社BA Intelligence 代表取締役社長 鈴木 靖二

参加登録：https://service.avilen.co.jp/l/843143/2026-06-17/qthpvq?utm_source=pr&utm_medium=pr(https://service.avilen.co.jp/l/843143/2026-06-17/qthpvq?utm_source=pr&utm_medium=pr)

AIと人が最適な役割を担う組織への転換には、ツール導入にとどまらず、業務プロセスの設計思想から見直すことが不可欠です。第2回では、AVILEN代表・高橋とBA Intelligence代表・鈴木が登壇し、AIエージェントが当たり前になった世界で競争優位を手にする企業のオペレーション設計を、実際の事例を交えて解説いたします。AIツールを導入しているが効率化が限定的で次のステップを模索している方に向けた実践的な回です。

＜第3回：AIファースト組織が求める「AIを創る人材」とは＞

開催日時：2026年8月20日（木）12:00～13:00

タイトル：AIファースト組織が求める「AIを創る人材」とは 社内のAI設計者を育てる組織内製化戦略

登壇者 ：株式会社AVILEN 代表取締役 高橋 光太郎

参加登録：https://service.avilen.co.jp/l/843143/2026-06-17/qthpzj?utm_source=pr&utm_medium=pr(https://service.avilen.co.jp/l/843143/2026-06-17/qthpzj?utm_source=pr&utm_medium=pr)

AIを「使う人材」の育成が進む一方で、AIを「設計・構築できる人材」が社内に育っている企業はまだわずかです。外部依存が続く限りAI活用の深度は上がらず、組織としての自走力も生まれません。第3回では、社内AI設計者を育てるための人材像の定義・育成プログラムの設計・組織内製化のロードマップを体系的にお伝えいたします。AI人材育成や内製化を本格的に推進したい経営層・人材開発担当者に向けた内容です。

◆今後の展望

AVILENは今後も継続的に、AIトランスフォーメーション時代の企業変革を支援するウェビナーを開催してまいります。本シリーズで取り上げる経営・オペレーション・人材育成の3テーマは、それぞれが独立した課題ではなく、企業がAIで本当に変わるための一連のプロセスです。「方向性を描き、業務を再設計し、担える人材を育てる」この流れを一気通貫で支援できることがAVILENの強みであり、ウェビナーを通じてその考え方を広く届けてまいります。

AIエージェントの活用による経営変革・業務変革・組織内製化まで、戦略策定から実装・人材育成まで伴走できる支援体制をさらに強化し、企業がAIで自走できる組織へと変革する道筋をともに描いてまいります。

◆ご相談・見積依頼

サービスページ

https://avilen.co.jp/dev/saas/ai-agent/

見積依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/ai-dev/saas/ai-agent/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。