北海道内4箇所目、函館空港に新設されるアプリのりばにて『GO』アプリ注文が可能に

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1*タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)は、北海道・函館空港にて2026年7月1日(水)より新設される、配車アプリのりばでのアプリ注文対応を開始します。これにより『GO』の空港のりば対応は全国14箇所目となります。

｜北海道4箇所目の空港対応、タクシー利用のユーザー・乗務員共に利便性を向上

『GO』は全世界202の国と地域のお客様にご利用いただいているNo.1タクシーアプリです。日本全国47都道府県に対応し、これまで全国の空港13箇所にてアプリのりば対応を行っています。14箇所目となる函館空港は、国内線・国際線ともに利用者が増加する空港です。



函館空港でのアプリご注文時は、国内線ターミナルビル1階の配車アプリのりばに乗車地が自動設定されます。降車から決済までアプリ内で完結できるため、お客様の利便性向上はもちろんのこと、乗務員の皆様にとっても接客対応の負担軽減につながります。空港をご利用される国内、およびインバウンドのお客様にスムーズなタクシー乗車体験を提供し、ビジネスや観光などあらゆる移動の利便性向上に貢献してまいります。

* Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2026年3月31日

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/360_1_0ff5b43eaa95285d71a986440724d336.jpg?v=202606241151 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/360_2_79a4e373c03f66970f4659ff07cff8cd.jpg?v=202606241151 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※App StoreおよびApple PayはApple Inc.のサービスマークです。

※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)

※記載されている情報は、発表日時点の内容です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。