大人気の精神科医Tomyが贈る最新刊『人生迷子 - 立ち止まったときの処方箋 -』2026年６月24日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『人生迷子 - 立ち止まったときの処方箋 -』（著：精神科医Tomy）を2026年6月24日（水）に発売しました。

「人生の停滞期」に一歩踏み出すためのヒント

毎日忙しく、やるべきことはこなせている。

家族や友達もいて、ちゃんと生活できているはずなのに、どこか満たされない。

「私、このままでいいのかな」



そんな「人生迷子」を抜け出すにはどうしたらいいのか――。

あらゆる不安を吹き飛ばしてきた精神科医Tomy先生が、精神医学・心理学の知見や自身の経験をもとに、行き場のないモヤモヤに答えていきます。



・人生を考える時間がないなら、動きながら考える

・誰かと比べてしまうときは相手との「違い」を探しにいく

・他人の顔が浮かんだ時点で、他人軸になっている

・「一回の結果」で失敗かどうかを決めない

・同じ毎日が嫌なら、日常に少し刺激を入れてみる



読んだ後には、心がふっと軽くなり、また歩きだそうと思える一冊です。

■目次

１章 もやもやの根っこを知る

なんとなく時間だけが過ぎる／自分だけ変わっていない／元気だけど、元気じゃない／恵まれているのに、満たされない ほか



２章 「他人軸」から「自分軸」に戻す

やりたいことがわからなくなった／いつまでも自信が持てない／「自分軸」はどう作る？／平凡で何者にもなれない私 ほか



３章 見えない未来より、今日を生きる

社会はどんどん悪くなる？／理想と現実のギャップ／同じような毎日に絶望／社会に必要とされない ほか



４章 大切なつながりだけ残す

自分だけが取り残されている／友人の変化がさみしい／人といると疲れる／一人ではないけど、孤独 ほか



５章 立ち止まっても大丈夫

私が立ち止まったとき／「人生に立ち止まる」とは何か？／人生がまた歩き出すとき

■書籍情報

『人生迷子 - 立ち止まったときの処方箋 -』

著者：精神科医Tomy

発売日：2026年6月24日

価格：1,650円（税込）

ISBN：978-4-8470-7672-5

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076729

■プロフィール

精神科医Tomy

1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局する。39万フォロワー突破のX（旧・Twitter）が人気で、テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。著書『精神科医Tomy が教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1 秒シリーズ」は、累計36万部を超えるベストセラーに。『精神科医Tomy の気にしない力』（だいわ文庫）、『精神科医Tomy が教える30代を悩まず生きる言葉』（ダイヤモンド社）、『うつ未満 。 「大丈夫」と言えない日の相談室』（秀和システム新社）ほか著書多数。

X：@PdoctorTomy