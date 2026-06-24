大人気の精神科医Tomyが贈る最新刊『人生迷子 - 立ち止まったときの処方箋 -』2026年６月24日発売
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『人生迷子 - 立ち止まったときの処方箋 -』（著：精神科医Tomy）を2026年6月24日（水）に発売しました。
「人生の停滞期」に一歩踏み出すためのヒント
毎日忙しく、やるべきことはこなせている。
家族や友達もいて、ちゃんと生活できているはずなのに、どこか満たされない。
「私、このままでいいのかな」
そんな「人生迷子」を抜け出すにはどうしたらいいのか――。
あらゆる不安を吹き飛ばしてきた精神科医Tomy先生が、精神医学・心理学の知見や自身の経験をもとに、行き場のないモヤモヤに答えていきます。
・人生を考える時間がないなら、動きながら考える
・誰かと比べてしまうときは相手との「違い」を探しにいく
・他人の顔が浮かんだ時点で、他人軸になっている
・「一回の結果」で失敗かどうかを決めない
・同じ毎日が嫌なら、日常に少し刺激を入れてみる
読んだ後には、心がふっと軽くなり、また歩きだそうと思える一冊です。
■目次
１章 もやもやの根っこを知る
なんとなく時間だけが過ぎる／自分だけ変わっていない／元気だけど、元気じゃない／恵まれているのに、満たされない ほか
２章 「他人軸」から「自分軸」に戻す
やりたいことがわからなくなった／いつまでも自信が持てない／「自分軸」はどう作る？／平凡で何者にもなれない私 ほか
３章 見えない未来より、今日を生きる
社会はどんどん悪くなる？／理想と現実のギャップ／同じような毎日に絶望／社会に必要とされない ほか
４章 大切なつながりだけ残す
自分だけが取り残されている／友人の変化がさみしい／人といると疲れる／一人ではないけど、孤独 ほか
５章 立ち止まっても大丈夫
私が立ち止まったとき／「人生に立ち止まる」とは何か？／人生がまた歩き出すとき
■書籍情報
『人生迷子 - 立ち止まったときの処方箋 -』
著者：精神科医Tomy
発売日：2026年6月24日
価格：1,650円（税込）
ISBN：978-4-8470-7672-5
発行：ワニブックス
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4847076729
■プロフィール
精神科医Tomy
1978年生まれ。東海中学・東海高校を経て、名古屋大学医学部卒業。医師免許取得後、名古屋大学精神科医局に入局する。39万フォロワー突破のX（旧・Twitter）が人気で、テレビ・ラジオなどマスコミ出演多数。著書『精神科医Tomy が教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）に始まる「1 秒シリーズ」は、累計36万部を超えるベストセラーに。『精神科医Tomy の気にしない力』（だいわ文庫）、『精神科医Tomy が教える30代を悩まず生きる言葉』（ダイヤモンド社）、『うつ未満 。 「大丈夫」と言えない日の相談室』（秀和システム新社）ほか著書多数。
X：@PdoctorTomy