ソウルドアウト、グループの組織再編。エリアビジネス事業を連結子会社へ吸収分割し、地域から100億円企業創出を加速。

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：北川 共史、以下「ソウルドアウト」）は、グループ全体のシナジー強化と事業成長の加速を目的に組織再編を実施します。

その一環として、ソウルドアウトのエリアビジネス本部に係る事業を連結子会社であるアンドデジタル株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役 津田 翔平、以下「アンドデジタル」）へ吸収分割することにいたしました。それに合わせて、アンドデジタルの社名を「ソウルドアウトライズ株式会社」へ変更することをお知らせいたします。

ソウルドアウトグループについて

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、AI/DXの領域で支援しています。全国に28の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供しております。

グループ内会社分割の目的

中堅・中小企業を取り巻く環境は大きく変化しています。生成AIの普及やデジタル活用の進展により、企業には売上拡大だけでなく、生産性向上や業務変革への対応も求められるようになりました。ソウルドアウトグループはこうした変化に対応するため、マーケティング支援に加え、AI・データ活用を含む事業成長支援体制を強化します。今回の組織再編は、より迅速な意思決定と専門性の高い支援体制の構築を目的として実施するものです。

ソウルドアウトライズについて

「地域から売上100億円企業を創出する」という戦略を掲げ、地域企業に特化した伴走型事業成長支援を行っています。

ブランディング×マーケティング施策による売上拡大、AI×データ活用による生産性向上などの知見を活かし、ゴール設定から実装まで、経営者の抱える悩み・課題に伴走します。プロジェクト終了後も、AIやデータを駆使したテクノロジーの力で支援先企業が自立自走で成長し続けられる状態を構築します。

＜会社概要＞

会社名：ソウルドアウトライズ株式会社

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：代表取締役 津田 翔平

事業内容：地域経営者への伴走型事業成長支援

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に28の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：北川 共史

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/