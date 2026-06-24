【いわきFC】坂元一渚璃選手、レイラック滋賀FCへ育成型期限付き移籍のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたび、いわきFCは、 坂元一渚璃選手がレイラック滋賀FCへ育成型期限付き移籍することとなりましたので、お知らせします。
＜2026年＞
＜通算＞
このたび、いわきFCは、 坂元一渚璃選手がレイラック滋賀FCへ育成型期限付き移籍することとなりましたので、お知らせします。
なお、移籍期間は2027年6月30日までとなり、坂元選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【坂元一渚璃（IORI SAKAMOTO）】
| ポジション
FW
| 生年月日
2004年11月22日（21歳）
| 身長/体重
184cm / 68kg
| 出身
兵庫県
| 経歴
長尾台SC → 南ひばりが丘中学校 → 報徳学園高校 → いわきFC → ブランデュー弘前FC（育成型期限付き移籍）→ いわきFC
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：6試合出場 / 0得点
＜通算＞
J2リーグ：9試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：6試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点
| コメント
「このたび、レイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍することになりました。いわきで学んだことを活かして、滋賀で頑張ります」