【いわきFC】坂元一渚璃選手、レイラック滋賀FCへ育成型期限付き移籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、 坂元一渚璃選手がレイラック滋賀FCへ育成型期限付き移籍することとなりましたので、お知らせします。

なお、移籍期間は2027年6月30日までとなり、坂元選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【坂元一渚璃（IORI SAKAMOTO）】

| ポジション

FW

| 生年月日

2004年11月22日（21歳）

| 身長/体重

184cm / 68kg

| 出身

兵庫県

| 経歴

長尾台SC → 南ひばりが丘中学校 → 報徳学園高校 → いわきFC → ブランデュー弘前FC（育成型期限付き移籍）→ いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：6試合出場 / 0得点

＜通算＞

J2リーグ：9試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：6試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

| コメント

「このたび、レイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍することになりました。いわきで学んだことを活かして、滋賀で頑張ります」