「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」　旬のフルーツ満載の「2026 真夏のパフェフェア」第1弾などを期間限定で展開

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」は、夏に最も輝きを増す旬のフルーツを贅沢にあしらった「2026 真夏のパフェフェア」を開催いたします。第1弾となる7月は、個性豊かな4種類のパフェが登場します。また、全国から旬のフルーツを堪能できるデセールなども展開。瑞々しく濃厚なフルーツの魅力を余すことなく引き出したひと品とともに、心満たされる優雅なひとときをお過ごしください。

◆「2026 真夏のパフェフェア」第1弾

展開期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

「岐阜県産ブルーベリーのパフェ」 3,000円

プチっとした食感の中にも美味しさが凝縮された大粒のブルーベリーを使用したパフェです。ブルーベリーの甘酸っぱい味わいとミルクアイスクリームのマリアージュをお楽しみください。

「沖縄県産アップルマンゴーのスペシャルパフェ」 4,500円

沖縄の温暖な気候の中で太陽を浴びてじっくりと育てられたアップルマンゴーを使用したパフェです。果肉はとろけるように柔らかく、濃厚な味わいが特長です。

「岡山県産マスカット・オブ・アレキサンドリアのパフェ」 3,000円

日本一の生産量を誇る、岡山県産のマスカット・オブ・アレキサンドリアを使用したパフェです。「ぶどうの女王」と呼ばれる、種ありぶどうならではの風味豊かで芳醇な香りと、上品な甘さをお楽しみください。

「和歌山県 紀の川市産“あら川の桃”のパフェ」 3,200円

和歌山県産のブランド桃「あら川の桃」を使用したパフェです。ギリギリまで樹上で完熟させ、ふわりと香る果肉が柔らかく、豊潤な果汁がお口いっぱいに広がります。

◆今月のおすすめデザート

展開期間：2026年7月1日（水）～7月31日（金）

「マンゴーとキャラメルのパルフェ キャラメルのアイスクリーム添え」 2,900円

*カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。

濃厚なマンゴーとほろ苦いキャラメルのひんやりパルフェです。沖縄県産のジューシーなフレッシュマンゴーと合わせてお召し上がりください。

【東京銀座資生堂ビル25周年記念第2弾】

「お皿で楽しむ白桃のパフェ」 3,500円

旬の白桃を贅沢に使用し、可愛らしく仕上げた一品です。グラスから流れ出る白桃の杏仁豆腐とソースの美しい瞬間を、お楽しみください。

◆今月のアイスクリームソーダ

「岐阜県産ブルーベリーのアイスクリームソーダ」 1,300円

岐阜県産の大粒のブルーベリーで丁寧に仕上げたソーダに、伝統のバニラアイスクリームを浮かべました。

*価格は税込表記です。

*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年6月24日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆銀座本店サロン・ド・カフェ

住所：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階

電話番号：03-5537-6231 (予約不可)

営業時間：火～土曜日 11:00～21:00（L.O.20:30）、日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）

定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

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