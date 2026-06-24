梶浦勇輝選手 FC今治への育成型期限付き移籍延長のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

FC今治へ育成型期限付き移籍中の梶浦勇輝選手が、育成型期限付き移籍期間を延長することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、梶浦選手は契約により期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

梶浦勇輝選手プロフィール

□ポジション：MF

□生年月日：2004年1月2日

□出身：東京都港区

□身長/体重：170cm/70kg

□経歴

2011-2016 FCトリプレッタ渋谷

└2014-2016 FC東京サッカースクール アドバンスクラス 大森コース

2016-2018 FC東京U-15深川

└2017 高円宮杯 JFA 第 29 回全日本 U-15 サッカー選手権大会 準優勝

└2018 高円宮杯 JFA 第 30 回全日本 U-15 サッカー選手権大会 優勝

2019-2021 FC東京U-18

└2019 第20回東京都クラブユースU-17サッカー選手権大会 優勝

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2019関東 優勝

└2020 第44回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会 準優勝

2022- FC東京

└2023-2024 ツエーゲン金沢※育成型期限付き移籍

└2025- FC今治※育成型期限付き移籍

□代表歴

2018 U-15日本代表

2019 U-15日本代表

2020 U-16日本代表

出場記録

FC東京通算出場数：9試合 FC東京通算得点数：1点

梶浦選手コメント

「2026/27シーズンもFC今治でプレーすることになりました。

青赤のユニフォームを着て活躍するという自分がめざす場所を見失わずに頑張ります。

応援よろしくお願いします」