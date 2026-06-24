夏をより快適に楽しもう！おすすめアイテムがお得な月はじめの7日間！「THE LOGOS WEEK」7月1日(水)より開催！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、アウトドアをさらに楽しくするロゴスのおすすめアイテムをお得にご購入できる「THE LOGOS WEEK」を2026年7月1日(水)から7月7日(火)まで開催いたします。

【THE LOGOS WEEK】https://www.logos.ne.jp/special/(https://www.logos.ne.jp/special/194)194(https://www.logos.ne.jp/special/194)

本イベントは、アウトドアをさらに楽しくするロゴスのおすすめアイテムを、お得にご購入いただけるイベントです。

猛暑でもテント内を快適な温度に保つポータブル式のキャンピングエアコン「（野電）エレキャン・エアコン-BF」や最低－30℃まで冷却設定できる高機能なポータブル冷凍冷蔵庫「（野電）エレキャン・凍結冷凍冷蔵庫 25-BF（-30℃/20℃ 2ドア ホイール）」など、野外でも使用可能なAC100Vの電化製品「エレキャン」シリーズをお得な価格でご購入いただけます。

また、LOGOSが誇る高機能クーラー「ハイパー氷点下クーラーシリーズ」から登場した、極厚断熱材とジッパーレス構造で、シリーズ最高峰の保冷力を実現した「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド」も特別価格にてご用意しております。

本イベントは、全国のロゴスショップおよび公式オンライン店、一部のLOGOS製品取扱店舗にて開催いたします。

ロゴスのおすすめアイテムをお得にご購入できる「THE LOGOS WEEK」に、キャンプデビューをお考えの方はもちろん、アウトドア経験者の皆様もぜひお越しください。

詳しくはこちら :https://www.logos.ne.jp/special/194

THE LOGOS WEEK

▽実施期間

2026年7月1日(水)～7月7日(火)

▽実施店舗

全国のロゴスショップおよび公式オンライン店、一部のLOGOS製品取扱店舗

【THE LOGOS WEEK】https://www.logos.ne.jp/special/194

【ロゴス公式オンライン店】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=635

▽実施内容

猛暑でもテント内を快適な温度に保つポータブル式のキャンピングエアコン「（野電）エレキャン・エアコン-BF」や最低－30℃まで冷却設定できる高機能なポータブル冷凍冷蔵庫「（野電）エレキャン・凍結冷凍冷蔵庫 25-BF（-30℃/20℃ 2ドア ホイール）」など、野外でも使用可能なAC100Vの電化製品「エレキャン」シリーズをお得な価格でご購入いただけます。

また、LOGOSが誇る高機能クーラー「ハイパー氷点下クーラーシリーズ」から登場した、極厚断熱材とジッパーレス構造で、シリーズ最高峰の保冷力を実現した「ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド」も特別価格にてご用意しております

※店舗により、対象製品が異なる場合がございます。詳しくは直接店舗までお問い合わせください。

※画像はイメージです。

エレキャンシリーズ ～電源サイトで使える野電～

電気（Electric）とキャンプ（Camp）をかけ合わせたロゴスらしいネーミングの「エレキャン」シリーズ。野外でも使用可能な電化製品「野電」シリーズから、キャンプ場の電源サイトやポータブル電源で使える、AC100Vの電化製品を集めたアイテムが新たにラインアップ。エレキャンシリーズなら、エアコンや冷凍冷蔵庫、調理家電まで使えて、まるでおうちにいるみたいに快適なキャンプが楽しめます。ちょっとした「電気の便利さ」でキャンプの楽しみ方が広がる、そんなシリーズです。

【 エレキャンシリーズ 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=819

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iNaynZyP0YY ]

▼公式HP 特集企画「野電を使ってエレキャン」

LOGOS公式ホームページでは、エレキャンアイテムを紹介する特集企画「野電を使ってエレキャン」を公開中！ぜひご覧ください。

【野電を使ってエレキャン】

https://www.logos.ne.jp/special/197

■イベント詳細は以下のURLよりご覧ください

【THE LOGOS WEEK 】https://www.logos.ne.jp/special/194

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

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