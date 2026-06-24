【6月24日発売】無料プランでもここまで使い倒せる！　仕事にも日常生活にも役立つ3大AIサービスの賢い使い分けを習得できる「500円でわかるChatGPT・Gemini・Copilot」が登場！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年６月24日(水)に『500円でわかるChatGPT・Gemini・Copilot』 定価：550円（税込）を発売いたしました。

累計販売1100万部を突破した500円シリーズ最新作となる本書は、生成AIサービスのはじめ方と基礎的な使い方、そして上手な活用法までを紹介したお手頃価格の入門書。

「ChatGPT」「Gemini」「Copilot」という3大生成AIサービスを取り上げ、それぞれの特徴や違い、使い分け方などを詳細に解説しています。さらに、調べもの、アイデア出し、文章・イラスト作成といった用途の操作手順を画像付きでレクチャー。プロンプト例も収録しています。

生成AIの基本から導入までをわかりやすくレクチャー！

本体500円という手ごろな価格で、累計販売1100万部を突破した人気シリーズの最新作。本書は、近年注目を集める生成AIサービスのはじめ方と基礎的な使い方、そして上手な活用法までを1冊で解説しています。



生成AIの基本的な概念からしっかりと説明。導入方法や操作手順は画像付きでくわしく紹介しており、「生成AI」がどんなものかよくわからない人でも、本書を読めば安心して最初の一歩を踏み出せます。

3大AIサービスの違いと上手な使い分けがわかる！

本書では、「ChatGPT」「Gemini」「Copilot」という3大生成AIサービスを取り上げ、それぞれの特徴や違い、使い分け方などを詳細に解説しています。

幅広い用途に対応する生成AIの代名詞的存在である「ChatGPT」、GmailやGoogleマップなど数々の無料サービスと連携して補助してくれるGoogle製の「Gemini」、ExcelやWord、Outlookといった仕事でよく使うアプリと密接に融合したMicrosoft製の「Copilot」といった、３つのサービスそれぞれの使い方を初心者にもわかりやすく紹介します。

調べものやアイデア出し、文章・イラスト作成などにフル活用！

生成AIサービスを使った活用例として、ニュースなどの最新情報を含んだ調べもの、企画や旅行プラン、レシピなどのアイデア出し、要約や翻訳、叩き台の作成、校正など多岐にわたる文章作成、そして仕事にも活用できるハイクオリティなイラスト作成といった使い方を紹介。

操作手順を写真付きで紹介するほか、AIにどのようにお願いすればよいか、プロンプトの文例も掲載しており、マネするだけで誰でもAIを使いこなすことができます。

【商品概要】

500円でわかるChatGPT・Gemini・Copilot

著者：ゲットナビ編集部

定価：550円 (税込)

発売日：2026年6月24日(水)

判型：A4変

ISBN：9784651206028

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651206026(https://www.amazon.co.jp/dp/4651206026/)

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