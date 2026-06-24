NEC、「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に継続選定

日本電気株式会社

NECはESGへの取り組みが高く評価され、「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に継続選定されました。

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、SOMPOリスクマネジメント社が、「環境経営調査」や「ESG経営調査」の評価結果等に基づき、毎年構成銘柄を選定しています。構成銘柄は約300銘柄から構成され、ESG評価が高い企業に幅広く投資する年金基金・機関投資家向けの運用プロダクトに活用されています。

NECは、2005年に人権、労働、環境、腐敗防止を原則とする「国連グローバル・コンパクト」に署名し、NECの事業活動が社会に与える負の影響の最小化に努めると同時に、SDGs達成に貢献すべく、事業活動を通した社会価値創造に取り組んでいます。また、サステナブルな成長に向けリスク低減と機会創出の両面から「マテリアリティ」を特定し、その実践に努め、主要なESGインデックスに継続して組み入れられることを目指しています。NECの取り組みは、サステナビリティWebサイトで報告しています。

NECグループの価値観と行動の原点であるNEC Wayのもと、当社は今後も安全・安心・公平・効率という社会価値の創造に努め、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現と、SDGsの掲げる目標の達成に貢献していきます。

関連リンク

NECのサステナビリティ(https://jpn.nec.com/sustainability/ja/index.html)

NECの取り組みに対する社外からの評価(https://jpn.nec.com/sustainability/ja/guidelines/evaluation.html)

＜本件に関する問い合わせ先＞

NEC ステークホルダーリレーション統括部

サステナビリティ戦略企画室

E-Mail：nec_sus@dmsig.jp.nec.com