【ねんりん家】『ピスタチオ香るマウントバーム』にホールタイプが誕生。涼やかな夏限定パッケージは贈り物にも

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は『ピスタチオ香るマウントバーム〈夏の輪〉』を2026年7月1日(水)より販売開始いたします。

https://www.nenrinya.jp(https://www.nenrinya.jp)

暑い季節の贈り物。『ピスタチオ香るマウントバーム〈夏の輪〉』誕生

木の年輪のように見えることから、「繁栄」や「長寿」を思わせる縁起の良いお菓子として親しまれているバームクーヘン。そんな「年輪」を屋号に掲げるバームクーヘン専門店「ねんりん家」より、夏に人気の『ピスタチオ香るマウントバーム』が“輪”の形になって新登場です。

ピスタチオの旨味を幾層にも重ねた、“芳醇美味”なバームクーヘン

ナッツの女王「ピスタチオ」を惜しみなく使用しました。じっくりと焙煎し、旨味たっぷりのペースト状に。濃厚なバター風味の生地にとろりと練り込んで、一層一層丁寧に焼き上げました。外はカリッと、中はしっとり熟成。ピスタチオとバターが出会うことで生まれる芳醇なコクとふくよかな甘みは、まさにねんりん家ならでは。ひとくち頬張るとたちまち広がる、香ばしいピスタチオの香りも存分にお楽しみください。

涼やかな水面煌めく夏限定デザイン。暑中お見舞いにも

赤い金魚が涼やかに泳ぐ、夏だけの限定パッケージ。バームクーヘンの年輪のような波紋が、水面に煌めき広がるデザインです。

『夏の輪』は名前の通り、年輪の美しさが楽しめる“輪”のバームクーヘン。大切な人と囲めば、切り分ける時間まで楽しい夏の思い出に。暑中お見舞いにもぴったりの贈り物です。

商品情報

【商品名】ピスタチオ香るマウントバーム〈夏の輪〉

【価 格】2,376円(本体価格2,200円)

【販売期間】2026年7月1日(水)～8月16日(日)頃まで

【販売店】ねんりん家 各店(銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・博多阪急店・JR品川駅 エキュート品川店・羽田空港第1ターミナル HANEDA STAR & LUXE・羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前・羽田空港第2ターミナル CAFEねんりん家)、JR東京駅 Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

※表示の価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

通販情報

2026年7月1日(水)10:00~

◆公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cmt-summr/(https://www.paqtomog.com/shop/c/cmt-summr/)



◆パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/017725/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/017725/)



◆パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/017725.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/017725.html)

2026年7月2日(木)10:00~

◆パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-nen-mtsummr/(https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-nen-mtsummr/)



◆ねんりん家LINEギフト店

https://mall.line.me/sb/1d18355c(https://mall.line.me/sb/1d18355c)

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

ねんりん家とは

公式HP

https://www.nenrinya.jp/(https://www.nenrinya.jp/)

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/(https://www.instagram.com/nenrinya_ginza/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/nenrinya_ginza(https://x.com/nenrinya_ginza)

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。