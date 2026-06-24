マイナビ、博士人材の多様なキャリア形成を支援。企業×博士学生による対話型研究プロジェクトを開始

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、株式会社grubio（東京都渋谷区、代表取締役: 佐藤龍飛）と、東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会と共同で、博士人材の多様なキャリア形成を支援する取り組みの一環として、企業と博士学生による対話型研究プロジェクトを開始しました。

本プロジェクトでは、企業と博士学生が直接対話する機会を設けることで相互理解を促進し、博士人材のキャリアの選択肢を可視化するとともに、社会における活躍の可能性を広げることを目指します。

本プロジェクト開始の背景

近年、日本における博士人材のキャリアに課題が指摘されています。博士号の取得者数は諸外国と比較すると依然として低い水準であり、民間企業への就職割合も限定的な状況にとどまっています※1。また、卒業後の進路が明確でないケースが約3割存在するなど、キャリアの見えにくさも課題となっており、今後は多様な選択肢の拡充が求められています※2。

文部科学省は2024年に「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」※3を取りまとめ、博士課程に進学しやすい環境整備と博士人材の活躍促進を進めていますが、一方で企業は、博士人材の採用や活用の場の整備に課題を抱えているケースもあり、企業と学生双方の相互理解を深める機会の創出が求められています。

こうした背景を踏まえ、多様なキャリア支援を行う株式会社マイナビと、博士人材と社会が繋がる環境構築を支援する株式会社grubioは、企業と博士学生が直接対話する場を提供することで、博士人材のキャリアの選択肢を可視化し、多様な活躍機会の創出を目指して本プロジェクトを開始しました。本プロジェクトは、両社が主催し、東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会※４の協力のもと実施いたします。

※1 経済産業省、文部科学省「博士人材ファクトブック」

※2 文部科学省「学校基本調査」（令和6年）

※3 文部科学省「博士人材活躍プラン～博士をとろう～」

※4 東京科学大学と民間事業者4社（NTT都市開発株式会社、鹿島建設株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東急不動産株式会社）は、東京科学大学田町キャンパス敷地に事務所、ホテル、商業施設、産学官連携施設等を開発予定であり、この開発事業がめざす「国際的な産業・研究拠点の形成」に資するイノベーションエコシステムの形成に向けた活動を推進するコンソーシアム。約80の企業・大学・団体（2026年5月末時点）とともに、勉強会やアントレプレナーシップ育成プログラム等を開催している。

プロジェクトの概要

本プロジェクトは、企業と博士学生が少人数で対話を行う意見交換会を通じて、博士人材のキャリアの選択肢や企業における活躍の可能性について理解を深める取り組みです。

意見交換会は複数回行う予定で、各回につき企業1社と博士学生数名が参加し、事前に学生が設定したテーマに基づき、博士人材のキャリアの選択肢の広げ方について議論を行います。

意見交換会の内容は、マイナビが運営する雇用や労働、キャリアに関する調査研究メディア「マイナビキャリアリサーチLab(https://career-research.mynavi.jp/)」にてレポートとして発信し、企業・学生・教育機関など幅広いステークホルダーに向けて共有します。

今後は、複数回の開催を通じて参加企業および学生の裾野を広げ、博士人材の多様なキャリア形成の支援と活躍機会の創出を目指してまいります。

第1回意見交換会 開催レポート

本プロジェクトの初回となる意見交換会では、富士通株式会社の採用担当者２名・研究員1名と、現在博士課程に在籍する学生3名が参加しました。

当日は、事前に学生と企業が設定したテーマをもとにディスカッションを実施。 学生からは「インターンシップの実態と博士採用の評価軸」「入社後の研究テーマ」「入社後の働き方とライフデザイン」、企業からは「博士学生が企業の研究開発職を選ぶ際に不安なことや重視すること」「研究開発職以外の職種をキャリアの選択肢に入れるために必要な要素」などのテーマがあげられ、多角的な観点から活発な意見交換が行われました。

参加した学生からは、「企業が博士に求めていることを聞けて参考になった」といった感想が寄せられました。また、富士通の担当者からは、「ご自身の経験をベースに語ってもらえてよかった」といったコメントがあり、双方にとって新たな気づきにつながる機会となりました。

今回の意見交換会の詳細レポートは、7月頃に「マイナビキャリアリサーチLab(https://career-research.mynavi.jp/)」にて公開予定です。

担当者のコメント

本プロジェクトにおける意見交換会は、研究開発職の受け皿が限られる中、博士人材の経験やスキルは研究開発以外の分野でも活躍の場があるのではないかという仮説のもと、博士人材のキャリアの選択肢を広げ、多様なポジションでの活躍の道筋を示すことを目的に開催しました。

特に印象に残ったのは、博士学生から寄せられた「専門分野以外の道に進むのは、積み重ねてきた経験や実績が崩れてしまうのではないかという懸念がある」という意見です。研究者としてのキャリアを一歩ずつ築いてきたからこそ生まれる切実な不安であり、博士人材のキャリア支援における本質的な課題のひとつであると感じました。

一方で、「自分のスキルがどう企業で活かせるのか、具体的に示してもらうことができれば、キャリアの選択肢が広がると思う」「企業との接点がもっとあれば、キャリアのイメージが湧く」といった前向きな意見も多く寄せられました。今回の意見交換会では、参加者を限定した環境だったからこそ、博士学生が抱える率直な不安や本音、そして企業側の期待や考えが活発に共有されました。企業と博士学生が相互理解を深めるためには、このような対話の場を継続的に設けることが重要であると改めて感じています。

今後もマイナビは、キャリア支援に携わる立場として、こうした課題に向き合いながら「博士人材の多様なキャリアの選択肢」を社会に発信することで、進路を検討する方々が、選択肢を広げられるきっかけづくりを行っていきたいと考えています。

株式会社マイナビ

産官学連携推進部企画推進課

首藤 奨也

マイナビは今後もパーパスである「一人ひとりの可能性と向き合い、未来が見える世界をつくる。」を実現すべく、多様なキャリアを応援する取り組みを推進していきます。