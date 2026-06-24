神のお告げは「子育て」……！？　30万部突破の和風王道ファンタジー「幽世の薬剤師」シリーズ最新作、紺野天龍『龍の隠し子　幽世の薬剤師』（新潮文庫nex）本日発売！

株式会社新潮社

累計30万部突破の大ヒットシリーズ、現役薬剤師が描く、異界×和風ファンタジー「幽世の薬剤師」の書き下ろし新作『龍の隠し子』が新潮文庫nexより、本日6月24日(水)に刊行されました。

顎木あくみ、今村昌弘、知念実希人、絶賛！

30万部突破の転生薬師×巫女×和風ファンタジー！！

「ととさま、かかさま！」薬師と巫女の間に「隠し子」が!? 仮初めの家族と龍の謎。

怪異の討伐に当たっていた巫女・御巫綺翠（みかなぎきすい）の霊力が、突如消失した。その原因はなんと、幽世（かくりよ）の三大神獣であり、巫女の力の源だった龍神・朧（おぼろ）が「幼子」になってしまったことだった。薬師・空洞淵霧瑚（うろぶちきりこ）と綺翠は朧を「娘」として連れ「家族」として真相を探す旅に出る。そして北の隠れ里「九頭龍洞（くずりゅうどう）」で不老不死の導師と出会い……。現役薬剤師が描く異世界×医療×和風ファンタジー！

■著者紹介：紺野天龍（コンノ・テンリュウ）

1985（昭和60）年、東京生れ。2018（平成30）年、電撃小説大賞応募作「ウィアドの戦術師」を改稿・改題した『ゼロの戦術師』でデビュー。他の著書に『雛森寧子のミステリな日々』『ソードアート・オンライン オルタナティブ ミステリ・ラビリンス 迷宮館の殺人』『神薙虚無最後の事件』『魔法使いが多すぎる』などがある。

■書籍詳細

【タイトル】龍の神隠し 幽世の薬剤師

【著者名】紺野天龍

【発売日】2026年6月24日

【造本】 新潮文庫nex

【定価】737円（税込）

【ISBN】978-4-10-180335-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180335/