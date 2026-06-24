夏休みこそ小学生の料理スキルUP！ 「角川まんが学習シリーズ＋（プラス）」第2弾、『ねこシェフが教える　はじめての料理』2026年6月24日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『角川まんが学習シリーズ＋ ねこシェフが教える はじめての料理 みんな大好き！ かんたんレシピ』（監修：小林まさみ、ストーリー：深谷しずく、まんが：桑佳あさ）を2026年6月24日（水）に発売いたします。

「角川まんが学習シリーズ＋」とは

「角川まんが学習シリーズ＋」は、子どもが夢中になって読めるまんがを通して、教科の枠を超えた「知識」「好き」「自立心」を育むことを目指した学習まんがシリーズです。

これからの社会を生きる子どもたちに必要な“生きる力”を“プラス”するラインナップを展開していきます。

シリーズ第2弾『ねこシェフが教える はじめての料理』について

料理は生きていく上で必要なスキルです。自分でおいしいごはんを作れるようになるだけでなく、ほかの人を喜ばせることもできます。さらに料理を通して、数字の感覚や段取り力を身につけることもでき、子どもたちにとって日常の料理そのものが、学びの機会となります。

本書は、ねこのシェフ・クックをはじめとした魅力あるキャラクターたちとともに、料理初心者のくるみが子どもたちに人気のメニューを作っていくストーリーです。調理シーンもまんがで分かりやすく描き、充実の解説ページも添えることで、子どもたちの料理体験が広がる一冊となっています。

あらすじ

特技が何もない……そんな不安を抱えた小学生のくるみが迷い込んだのは、“クックのお悩みレストラン”……??

現れたシェフは、なんとねこで……!?

「特技がないなら、料理を特技にすればいいじゃないか」

料理初心者のくるみが、ねこのシェフといっしょにみんなの大好きなメニューに挑戦!!

この本のここがすごい！

1：まんがで作り方がよく分かる

料理初心者の主人公くるみが、ねこのシェフ・クックといっしょに料理に挑戦します。最初に料理の流れをつかむことができ、実際の料理の様子をまんがでていねいに解説しているので、作り方がイメージしやすくなっています。

2：アレンジレシピも豊富に紹介

ハンバーグ、カレー、オムライスなどの定番メニューから、それらをアレンジした人気レシピまで25種類以上を紹介しています。レシピごとの難易度も一目で分かり、自分のレベルに合わせて挑戦できます！

3：食材や栄養などの知識も学べる♪

旬の野菜や、お米ができるまでの過程など、レシピに関連する食材に対しても理解を深めることができます。

4：料理の基本が身につく充実の解説ページ

レシピだけではなく、調理道具の使い方、段取り、盛り付けや片付けまで、料理に関して幅広く学べます。巻末には、クイズや気分に合わせた料理を選べるチャートも収録♪

書誌情報

書名：角川まんが学習シリーズ＋ ねこシェフが教える はじめての料理 みんな大好き！ かんたんレシピ

監修：小林まさみ（料理研究家）

ストーリー：深谷しずく

まんが：桑佳あさ

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

発売日：2026年6月24日（水）

体裁：四六判／160ページ／オールカラー

ISBN：978-4-04-116111-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-plus/322412000732.html)

夏こそ学習まんが！ 「角川まんが学習シリーズ」の人気タイトルが勢ぞろい。

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オリジナル図書カードNEXT 2,000円分：100名様

「どっちが強い!?」シリーズ、「のびーる」シリーズの人気キャラクターたちがデザインされた、ここでしか手に入らない特別な図書カード！

【対象書籍】

- 「角川まんが科学シリーズ」全点- 「角川まんが超科学シリーズ」全点- 「のびーる」シリーズ全点- 「角川まんが学習シリーズ＋」全点- 『地理・歴史ミステリー 世界コワイモノMAP 日本編』

※同一ISBN商品は1点までがポイント対象となります。

▼シリーズの詳細は、公式サイトをチェック！

https://yomeruba.com/mangagakushu/

【レシート対象期間】

2026年6月22日（月）～2026年9月15日（火）

▼詳しくはフェアページをご確認ください。

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-218392.html

シリーズ関連情報

2026年7月13日（月）に、「角川まんが学習シリーズ＋」シリーズ第3弾の防犯防災テーマ『命を守るキケン回避術』を刊行予定です。

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/manga-plus/322503000586.html)

※まんがの表現・タイトル・内容・発売時期などは変更になる場合があります。

【関連サイト】

▼KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」

https://yomeruba.com/

▼角川まんが学習シリーズ＋

https://yomeruba.com/mangagakushu/entry-148413.html

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