いなばペットフード　わんちゃん向け冷凍フードがもらえる夏のプレゼントキャンペーン実施中！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は2026年7月16日（木）まで、わんちゃん向けの冷凍ペットフード4品セットを抽選で100名様に無料でお届けする夏のプレゼントキャンペーンを実施しております。

応募はInstagramのいなば冷凍ペットフード公式アカウントをフォローして、プレゼントキャンペーンの募集投稿にコメントをするだけ！素材にこだわった冷凍ペットフードは見た目もスペシャルで、ひんやりしたアイスやケーキは暑い夏のごほうびにぴったりです。この機会に奮ってご応募ください。

■キャンペーン名

いぬのきもち/いなばペットフード夏のプレゼントキャンペーン

■応募期間

2026年7月16日（木）まで。

■応募方法

１.Instagramのいなば冷凍ペットフード公式アカウント（＠inaba_frozen_foods(https://www.instagram.com/inaba_frozen_foods/)）をフォロー。

２.プレゼントキャンペーンの募集投稿に、気になる商品についてコメント。

■賞品（4品セット）- さつまいものシフォン風ケーキ- ピンクロールケーキ- 今日はこだわりアイス ヤギミルク チーズ味- 今日のひと皿 ハンバーグとさつまいもサラダ

※当選者の方には、応募期間終了後にいなば冷凍ペットフード公式アカウントよりDMにてご案内させていただきます。

▼詳細はキャンペーンページをご覧ください。

＜PR＞【無料】抽選で100名様にプレゼント！いなばの冷凍ペットフード4品がもらえるチャンス！｜いぬのきもちWEB MAGAZINE(https://dog.benesse.ne.jp/withdog/content/?id=218904)

冷凍ペットフード｜いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/frozen/)

商品検索地図 | いなばペットフード株式会社(https://map.inaba-petfood.co.jp/)

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いなば食品グループHP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)