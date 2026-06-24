TASAKI、ブランドパートナーに 道枝駿佑 を起用

株式会社TASAKI

株式会社TASAKIは、このたび俳優・アーティストとして国内外で高い人気を誇る道枝駿佑をブランドパートナーとして起用することを発表いたします。

新たな時代を象徴する存在とのパートナーシップ

洗練された存在感で多くの人々を魅了する 道枝駿佑。彼は今、歌手、俳優としてだけでなく、時代を象徴するアイコニックな存在として国内外から広く注目を集めています。

彼が持つ輝きと芯のある美しさは、TASAKIが掲げる「日本発の真のグローバルラグジュアリーブランド」というビジョンと深く共鳴するものです。

本パートナーシップを通じて、TASAKIは新たな価値創造とともに、ブランドの魅力をより広く発信してまいります。

コラボレーションコンテンツを展開

今後、道枝駿佑 はTASAKIのさまざまなコミュニケーションに登場し、ブランドのアイコンジュエリーを纏ったビジュアルやコンテンツを展開予定です。

彼の持つモダンな感性を通じて、TASAKIのクリエイティビティと革新性を新たな形で表現してまいります。

TASAKIについて

TASAKIは、日本が誇るハイジュエリーブランドとして、卓越したクラフツマンシップと革新的なデザインを融合させ、独自の美学を追求しています。

養殖から加工・販売までを一貫して手がける世界でも稀有な存在として、パールとダイヤモンドの新たな可能性を切り拓き続けています。

道枝駿佑さん コメント

TASAKIという歴史あるラグジュアリーブランドのパートナーに選んでいただき大変光栄に思います。

TASAKIのジュエリーは僕も日頃からプライベートやお仕事などで愛用させていただいており、

そんな大好きなジュエリーのブランドパートナーとしてこれから共に歴史を歩んでいけることを、

とても嬉しく思います。TASAKIとのパートナーシップを通し、多くの皆様にジュエリーの持つ力や華やかさ、美しさを体感していただけたら幸いです。