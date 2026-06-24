広島もとまち水族館 ×「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」オリジナル映像による没入型空間演出と浮世絵作品展示！

株式会社アクアメント

広島もとまち水族館（館長：佐藤文宏 所在地：広島市中区基町6-78 パセーラ7階）は、NTTクレドホールにて開催される「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」とのコラボレーション企画を開催いたします。

館内では、当館限定のオリジナル映像を含む没入型空間演出を実施するとともに、江戸時代当時に刷られた歌川広重の「魚づくし かながしら・木の葉鰈に笹」や歌川国芳の「金魚づくし」（復刻版）といった実際の浮世絵展示、および作中に描かれた「海の生き物」の解説パネル設置を展開いたします。

また、販売中のお得なセット券に加えて、水族館と浮世絵展の入場券相互割引も実施いたします。

広島もとまち水族館のテーマである「生命の舞台」と、日本の伝統文化である浮世絵が融合した特別な展示をぜひお楽しみください。

概要

■WELCOME無限に広がる「藍色」の浮世絵

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」をはじめ、美しい「藍色」を表現した浮世絵が、鏡の反射によって天井や床、壁面へと果てしなく連続する空間。まるで波が立体的に迫りくるような圧倒的なスケール感のなかに、全身で没入できる演出をぜひお楽しみください。

■CORAL江戸の情緒と生きものが躍動する浮世絵空間

賑やかな江戸の小川や街並みのほか、海辺の美人画、魚が描かれた浮世絵が壁面や床面で躍動する空間。生き物や自然、文化が融合した多様な「生命の舞台」を表現いたします。浮世絵の世界に入り込める「海と文化の融合空間」をぜひお楽しみください。

企画概要

開催期間：2026年７月18日（土）～9月6日（日）

展示場所：Welcome プロローグ、Coral 色彩のシーン、アクアアライブギャラリー

展示内容：

・本企画限定オリジナル映像による没入型空間演出

・歌川広重「魚づくし かながしら・木の葉鰈に笹」展示

・歌川国芳「金魚づくし」（復刻版）展示

・浮世絵に描かれた海の生きもの解説パネル展示

広島もとまち水族館×動き出す浮世絵展 HIROSHIMA 相互割引 概要

割引対象：水族館の当日券購入時にレジにて「浮世絵展」の入場券を提示されたお客様（ご本人様のみ）

割引内容：当日券価格より100円引き

割引期間：2026年７月18日（土）～9月6日（日）

※その他の割引・クーポンとの併用不可

※割引の対象は大人チケット・親子チケットのみ、小学生以下は割引対象外です。

※相互割引：「浮世絵展」で「広島もとまち水族館」入場券（電子チケットを含む）を提示すると浮世絵展チケットが100円割引

お得なセット券も販売中！（前売期間中のみ販売）

広島もとまち水族館×『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』 前売セット券

販売価格：大人（一般） 3,600円

販売期間：2026年7月17日（金）まで

販売場所：アソビュー(https://www.asoview.com/channel/tickets/qMa9ReUpnj/)・ローソンチケット(https://l-tike.com/ukiyoeimmersiveart-hiroshima/)

動き出す浮世絵展

葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、最先端の3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して世代や言語を超えて楽しめる新感覚のデジタルアート作品として描き、さまざまなコンセプトの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。

公式ホームページはこちら(https://www.ukiyoeimmersiveart.com/)

広島もとまち水族館

広島県広島市中心部基町クレド・パセーラ7Fに2025年10月31日にオープンした「水といのちのミュージアム」をコンセプトに、約200種類・3,000点の生きものを展示する体験型の水族館です。8つのエリアで構成され、香りや音、光、映像を用いた舞台美術的な空間演出により、訪れる人々に驚きと感動を提供します。