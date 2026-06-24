PE-BANK、教育×ハッカソンの次世代若者教育イベント「第13回 石巻ハッカソン2026」に協賛

株式会社PEｰBANK

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、 ITエンジニアの新しい働き方を提案する株式会社PE-BANK（東京都港区／代表取締役社長 高田 幹也）は、2026年10月10日（土）～12日（月・祝）に石巻グランドホテルにて開催される「第13回 石巻ハッカソン2026」にシルバースポンサーとして協賛いたします。

「石巻ハッカソン」は「地方部でも都心に負けないプログラミング教育」をスローガンに、一般社団法人イトナブ石巻が主催するイベントです。小学生から大学生までの若者と、現役ITエンジニアやデザイナーがチームを組み、3日間でアプリを開発する、次世代教育型の取り組みです。アプリ開発を通じて、若者がITに興味を持ち、自身の夢を持つきっかけになってほしいという想いのもと、2012年から開催されています。

当社では、ITエンジニアやそのコミュニティへの支援、次世代のIT人材育成、スキルアップ支援などを通じて、日本のIT市場発展に貢献するCSR活動「PE-BANK ネクストイノベーター支援プロジェクト」を推進しています。本イベントもその一環として2023年より協賛しており、今年で4回目の協賛となります。

＊「PE-BANK ネクストイノベーター支援プロジェクト」詳細：https://pe-bank.co.jp/company/nextinnovator/

また、昨年に引き続き当社契約のフリーランスITエンジニア3名を招待し、本イベントの活性化に寄与いただくとともに、ご自身のモチベーション向上やスキルアップ、参加者とのリレーション形成の機会としていただく企画も実施します。

PE-BANKは、本協賛を通じて、引き続き日本のIT市場発展への貢献に取り組んでまいります。

■「第13回 石巻ハッカソン2026」開催概要

・日時：2026年10月10日（土）14時～12日（月・祝）15時終了

・会場：石巻グランドホテル（〒986-0827 宮城県石巻市千石町2-10）

・運営団体：一般社団法人イトナブ石巻

・詳細・参加申込：https://techplay.jp/event/987572

【株式会社PE-BANK 会社概要】

株式会社PE-BANKは、1989年に協同組合として発足。「ITフリーランスの社会的地位が、より一層高まる社会を創り上げる。」をミッションに掲げ、ITフリーランスエンジニアエージェント事業の国内最古参企業として、30年以上にわたり企業とエンジニアを繋いできました。PE-BANKのシンボルマークは、PE-BANKの使命「企業が求める人材を、エンジニアが求める仕事を」と、3者のグッドリレーション、グッドパートナーシップを、さくらんぼをモチーフに表現しています。

会社名 ：株式会社PE-BANK

代表者 ：代表取締役社長 高田 幹也

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：1989年5月1日（協同組合として）

資本金 ：3億1,295万円

事業内容 ：ITフリーランスエンジニアエージェント事業

ITエンジニアの派遣事業／紹介事業

ITエンジニア向けのセミナー事業／福利厚生事業

コーポレートサイト ：https://pe-bank.co.jp

Pe-BANKフリーランス：https://pe-bank.jp (ITフリーランス向けサービスサイト)

Pe-BANKキャリア ：https://career.pe-bank.jp (IT人材派遣・IT人材紹介専用サービスサイト)

Pe-BANKカレッジ ：https://pebank-college.jp (法人向けIT人材研修サービス)

サポートプラス ：https://splus.pe-bank.jp (ITエンジニア向けウェビナー・福利厚生サービスサイト)

【株式会社MCEAホールディングス 概要】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/