ETLツール「Reckoner」、「鴻池運輸」の人事DX事例を公開

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、鴻池運輸株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員：鴻池 忠彦、以下鴻池運輸）様に提供した、クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」の導入事例インタビューを公開したことをお知らせします。

鴻池運輸様 事例インタビューページ：https://reckoner.io/voice/case-konoike/(https://reckoner.io/voice/case-konoike/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_case_konoike20260624&utm_content=)



■鴻池運輸様 Reckoner導入事例の概要

鴻池運輸株式会社は、1880年の創業以来、「統合革新（インテグレート・イノベーション）」を事業コンセプトに、物流の枠を超え、製造、医療、空港業務などを展開する総合物流企業です。

同社では、人事システムの刷新を進める中で、人事管理システム「COMPANY」、タレントマネジメントシステム「カオナビ」、人事・労務ソフト「SmartHR」など、各領域に強みを持つサービスを組み合わせたシステム構成を推進。その実現に欠かせないデータ連携ツールとして、「Reckoner」を導入いただきました。

今回は、人事企画およびDX推進を担当する佐々木 晃平様に、Reckoner（レコナー）導入の背景と成果について詳しくお話を伺いました。

課題と効果

＜課題＞

- 複数の人事システムのリプレースを見据え、人事システム全体の将来像を再検討する必要があった- 各領域に特化したサービスを組み合わせる方針だったため、システム間のデータ連携が課題となっていた- 既存のETLツールは導入されていたものの、人事部門が主体的に設定や運用を行える環境ではなかった

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＜効果＞

- 「COMPANY」と「カオナビ」の連携を自動化し、人事データを毎日最新の状態で反映- データ出力、加工、インポート、エラー修正といった手作業を削減し、運用負荷を軽減- 組織改編や異動時の情報反映を自動化し、より正確でタイムリーな人事情報管理を実現- システム部門に依存せず、人事部門主導でデータ連携を構築・運用できる環境を実現

鴻池運輸様 事例インタビューページ：https://reckoner.io/voice/case-konoike/(https://reckoner.io/voice/case-konoike/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_reckoner_case_konoike20260624&utm_content=)





■クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」とは

「Reckoner」は、データの集約・加工・連携を、ブロックをつなぐようなマウス操作で構築できるクラウドサービスです。

ノーコードによる直感的な操作に加え、コード実行にも対応し、複雑な条件分岐や独自ロジックにも柔軟に対応可能です。これにより、専門的な知識に依存しない運用と高度な要件への対応を両立し、継続的かつ安定したデータ活用を可能にします。

kintone、Salesforce、奉行クラウド、Google BigQueryなどのSaaSに加え、オンプレミス環境の基幹システムなど100種以上の多種多様なシステムを連携し、データ運用の効率化と高度なデータ活用を実現します。

サービスサイト：https://reckoner.io/

■鴻池運輸株式会社について

KONOIKEグループは、物流の枠を超え、製造、医療、空港業務などを通じ、社会課題の解決と革新に挑戦し続ける、プロフェッショナルサービス集団です。

会社名：鴻池運輸株式会社

代表取締役会長兼社長執行役員：鴻池 忠彦

本社所在地：（大阪本社）大阪市中央区伏見町4-3-9

（東京本社）東京都中央区銀座6-10-1

事業内容：鉄鋼事業、エンジニアリング事業、食品関連／定温物流事業、食品プロダクツ関連事業、生活関連事業、メディカル事業、空港事業、国際物流事業、インド事業

URL：https://www.konoike.net/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビッグデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル7F

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/ )

クラウド型ETLツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/ )

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営 ( https://relance.jp/ )

会社HP ：https://3-shake.com/