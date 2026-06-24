こっちのけんとさん初の本人出演のTVCM！スマホを見すぎの現代人にライブ配信形式で呼びかける！UHAグミサプリ 「Big Eye～ルテイン～」篇2026年6月27日(土)より全国にて放送開始

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、サプリメントブランド「UHAグミサプリ」の第6弾となるCMを、6月27日(土)より公開いたします。これまで歌とアニメーションでご出演いただいていたこっちのけんとさんが、ついに実写で初登場。しかも今回はこっちのけんとさん自身にとっても、初めての本人出演TVCMとなります。ぜひご注目ください！

【ブランドサイト】 https://gummy-supple.com

■こっちのけんとさん初！本人出演でのTVCM

昨年よりこっちのけんとさんに歌とアニメーションでご出演いただき、これまで5つのシリーズCMを展開してきた「UHAグミサプリ」。第6弾となった今回、初の本人出演TVCMが実現！舞台となる配信部屋は、自身のYouTubeでもおなじみの自宅をインスパイアした空間。まるで本当にライブ配信を覗いているようなシーンの中「はいよろこんで」のメロディーにのせた替え歌と軽快なダンスを披露。スマホを見すぎている現代人に、目のケアを呼びかけます。アニメーション出演から実写へ、新たな一面をぜひお楽しみください！

■スマホを見すぎている現代人におすすめのルテイン！

1日平均6時間(※)を超えるともいわれている、現代人のスマホ利用時間。目の疲れや見えにくさを感じる方も年々増加しており、「目の酷使」は現代社会における課題のひとつとなっています。そんな中、注目を集めているのが、目の健康維持に役立つ成分「ルテイン」です。「UHAグミサプリ ルテイン」は、くっきり見る力を改善する機能性表示食品。毎日続けやすいグミタイプで、忙しい現代人の目のケアを手軽においしくサポートします。

※出典：PR TIMES 「スマートフォン利用に関する生活者実態調査」

CMストーリー

ライブ配信部屋にて配信中のこっちのけんとさんが、突然カメラ目線になり「スマホを見過ぎているそこのあなた！いま何時間目!?」と問いかけます。そして「はいよろこんで」のメロディーにのせ「はいグミサプリ♪」とおすすめ。くっきり見る力を改善する「UHAグミサプリ ルテイン」を、長時間スマホを見て目が疲れがちな視聴者に歌とダンスでお届けするストーリーとなっています。こっちのけんとさんに合わせて反応する周りのアニメーションのほか、目や口が大きくなるエフェクトも見どころです。15秒バージョンや縦型バージョンも併せてお楽しみください！

プロモーション概要

【CM】

タイトル ：「Big Eye～ルテイン～」篇 30秒

https://youtu.be/DF-XVMcTxUI

放送開始日 ：2026年6月27日(土)～

タイトル ：「Big Eye～ルテイン～」篇 15秒

https://youtu.be/cp9_j71ZOyY

放送開始日 ：2026年6月27日(土)～

タイトル ：「Big Eye～ルテイン～」篇 縦型ムービー

https://youtube.com/shorts/4_seygpTKXY

放送開始日 ：2026年6月27日(土)～

公開サイト ：UHA味覚糖 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@uha2837

アーティストプロフィール

こっちのけんと

実体験をもとにした、人間味あふれるパワフルで繊細な曲と、経験がなくとも「自分ごと」として響く、共感性の高い歌詞が特徴の「緑のマルチアーチスト」。

代表曲「はいよろこんで」は、SNSを含む総再生回数200億回を突破！

2024年には年間Billboard JAPAN”Heatseekers Songs”で「はいよろこんで」が１位を獲得。

第66回輝く！日本レコード大賞では最優秀新人賞を受賞し、第75回NHK紅白歌合戦初出場。

アニメタイアップやドラマ主題歌を担当するほか、NHK Eテレ番組への楽曲提供や企業CMソングの制作、さらにはディズニー映画への声優参加を果たし、そのマルチさを拡大。

音楽シーンにとどまらず多方面で存在感を放ち、世代やジャンルを超えて支持を集めている。

イラストレータープロフィール

室木おすし

イラストレーター、漫画家、オモコロライター、3児の父という4つの顔を持つ。一目で室木氏の絵だと分かるおもしろかわいいタッチが特徴。

24歳からフリーのイラストレーターとして活動を始め、2015年よりWebメディアオモコロにてライターを務める。2020年にはXにて『貴重な棒を持つネコ』を連載開始。投稿される４コマを心待ちにするフォロワーが急増し人気となり、2021年4月に書籍化された。

テレビ朝日のトークバラエティ番組『マツコ＆有吉 かりそめ天国』のイラストを2023年5月12日～2024年1月5日まで手掛けたことで、その名を広めた。

オモコロでの連載をまとめ2024年2月に出版された『たまに取り出せる褒め』は、自身の心に大切にしまっている褒められ体験をあたたかく描き、読者の共感を呼んだ。現在も重版を繰り返すほどの人気作。

最近では、NHKの情報番組『あさイチ』へ出演。

商品概要

ぼやけの軽減によりくっきり見る力を改善

注目のルテインに加え、アントシアニン豊富なビルベリーエキスを配合しております。

スマホやパソコンなどで細かい文字を見る機会の多い方にオススメです。

【機能性表示】

本品にはルテインが含まれます。ルテインにはブルーライトや紫外線などから目を保護するとされる網膜の黄斑部の色素量を増やし、ぼやけの軽減によりくっきり見る力（コントラスト感度）を改善し、目の調子を整える機能があることが報告されています。

※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費

者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審

査を受けたものではありません。

※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

【UHAグミサプリ とは】

「UHAグミサプリ」はグミのカタチをした美味しく手軽に続けやすいサプリメントシリーズです。



１日２粒で必要な栄養素を摂取いただけます。美味しく、楽しく健康習慣をしたい方におすすめです。「UHAグミサプリ」のラインナップは、普段の食事では不足しがちなベースサプリメントの他、現代人のお悩みをサポートする成分をラインナップに揃えております。



（UHAグミサプリ 26種 2026年6月現在）

◆ 商品名

UHAグミサプリ ルテイン

◆ 発売場所 全国のドラッグストア、スーパー、コンビニエンスストア

※お取り扱いのない店舗もございます。

UHA味覚糖 公式オンラインショップ

https://www.uha-shop.jp/shop/product_categories/gummy-supplement

◆ ブランドサイト

https://gummy-supple.com/

◆ 価格

オープン価格

制作スタッフリスト

広告会社：ADEX 日本経済広告社

ECD：中村 方彦

SCD／AD：芦川 久美子

CW／PL：角川 知紀

CP：大槻 泰弘

CAS：中島 宏

制作会社：21インコーポレーション

P：衣笠 浩史

PM：三吉 輝尚／越智 拓碧

演出：白川 東一

助監督：山田 哲郎

撮影：俵山 忠

証明技師：長田 青海

美術：山本 直人

衣装：上村 一志

HM：: 久木田 梨花

エディター（オフライン）：尾山 美佳

エディター（オンライン)：真田尚始

Music：佐藤 能久

ミキサー：大西 洋平

振付（楽曲サビ部分）：KOTARO IDE

振付（楽曲サビ以外)：AYA KOHMEN

イラストレーター：室木 おすし

出演：こっちのけんと