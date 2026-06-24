『タレントパワーランキング』が2000年以降の仮面ライダーシリーズで主演した男優ランキングを発表！WEBサイト『タレントパワーランキング』ランキング企画第422弾！

株式会社アーキテクトタレントパワーランキングは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。

今回ランキング第422弾として、2000年以降の仮面ライダーシリーズで主演した男優のランキングを発表。

https://tpranking.com/kamen-rider-2026

『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、2000年以降に放送された仮面ライダーシリーズで主演した男優について、それぞれの結果を調査。

皆さんは、仮面ライダーシリーズで主演した男優と聞いて誰を思い浮かべますか？

仮面ライダーシリーズはテレ朝系で毎週日曜あさ９時から放送している特撮テレビドラマです。1971年からテレビシリーズが放送されており、主人公が仮面ライダーと呼ばれるヒーロー戦士に変身して敵の怪人たちと戦うストーリーが描かれています。ほとんどの作品が各1年間（４クール）の長期にわたりオンエアされてきました。

また、テレビドラマ放送から派生した劇場版映画が公開されることが多いほか、過去の作品をリブートした映画や配信作品も制作されてきました。

今回は、2000年以降に放送された作品を対象とし、仮面ライダーシリーズで主演した男優に焦点をあて、タレントパワーランキングで検証しました。

■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出／イメージ調査は内約330名抽出（有識者からなる選考委員会で抽出）

1.認知度調査（名前を知っている・顔も知っている）

2.誘引率調査（見たい・聞きたい・知りたい）

3.イメージ調査（男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード）

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回（2月、5月、8月、11月）実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象

■ランキングの詳細

ランキングTOP18のうちTOP5は、上表の通り。

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https://tpranking.com/kamen-rider-2026

1位には、2026年1月からスタートしたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも出演中の個性派男優がランクイン。

続いて、2026年1月期ドラマ『再会～Silent Truth～』で主演し、4月に上演されたミュージカル『奇跡を呼ぶ男』でも主演した男優が2位にランクイン。

他にも、2026年4月から「アサヒゴールド」のCMに出演し、5月22日から配信されている『シークレットNGハウスSeason2』（Amazon Prime Video）にゲスト出演した男優がランクインしています。

今後も、仮面ライダーシリーズで主演した男優の活躍に注目してみましょう。

2000年以降の仮面ライダーシリーズで主演した男優TOP18

https://tpranking.com/kamen-rider-2026

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いします。

・引用元が「タレントパワーランキング by 株式会社アーキテクト」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「https://tpranking.com/」へのリンク設置

■タレントパワーランキングとは？

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。タレント調査史上、業界最大規模、最多頻度で定量調査を実施し、タレントの認知度や人気度をリアルタイムでご覧いただけます。

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■会社概要

会社名：株式会社アーキテクト

（東証プライム上場 株式会社ダイレクトマーケティングミックス100％子会社）

本社：東京都港区芝大門二丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル 8F

URL：https://www.architect.co.jp/

事業内容：

・マーケティングリサーチ

・テレビ番組およびイベント等に対する観覧者、参加者の動員

・セールスプロモーション等に関する企画、立案、実施、支援業務

・メディア運営（https://tpranking.com/）

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株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当：荒井

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