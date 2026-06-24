「HDI格付けベンチマーク（依頼格付け調査）」でネット銀行初！5年連続6冠達成

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長: 田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、HDI-Japanが主催する2025年の「HDI格付けベンチマーク（依頼格付け調査）」において、お客さまサポートを担うすべてのコールセンターが、「問合せ窓口格付け」「クオリティ格付け」２部門で最高ランクの三つ星を獲得したことをお知らせします。

「問合せ窓口格付け」では、カードローン専門窓口「ローンセンター」が今回の受賞で７年連続、預金/サービス全般の窓口「お客さまセンター」および住宅ローン専門窓口「住宅ローンセンター（現モーゲージサービスセンター）」が６年連続で三つ星を獲得しました。

「クオリティ格付け」では、「ローンセンター」が今回の受賞で６年連続、「お客さまセンター」および「住宅ローンセンター（現モーゲージサービスセンター）」が５年連続で三つ星を獲得しました。

今回、３センターが２部門で三つ星を獲得したことで、ネット銀行初（注）の5年連続6冠達成となりました。

（注）2026年6月23日時点、auじぶん銀行調べ

「お客さまセンター」「ローンセンター」「住宅ローンセンター（現モーゲージサービスセンター）」は、店舗を持たないauじぶん銀行にとって、お客さまとの大切な接点です。お客さまが安心してサービスをご利用いただけるよう、日々サポート品質の向上に努めています。５年連続6冠獲得はその取り組みが高く評価された結果と考え、今後もさらなる品質向上を目指します。

■「HDI 格付けベンチマーク（依頼格付け調査)」について

「HDI格付けベンチマーク（依頼格付け調査)」は、企業からの依頼に基づき行われる格付け調査です。格付け経験豊富な専門調査員が実際にコンタクトセンターに電話するなど顧客の視点で評価し、HDIの国際標準に基づき設定された基準に沿って三つ星から星なしの4段階評価で格付けされます。

・「問合せ窓口格付け」：

新規申込を対象とした電話調査で、センターのクオリティ/パフォーマンスを評価

・「クオリティ格付け」：

既存顧客対応も対象とした対応記録調査で、センターのクオリティを評価

＜HDI-Japan審査員からの評価コメント＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/534_1_5ae1fdd0b852c1f02af855ce2c659939.jpg?v=202606241051 ]

■お客さま本位の業務運営について

https://www.jibunbank.co.jp/customers/

■HDI-Japanについて

https://www.hdi-japan.com/ （外部サイトに遷移します）

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」を実現する銀行として、さらなる発展を目指して取り組んでまいります。

以上