デパートの集客力だけでは不十分！？～ 来館前に「買うもの」を決めるお客様と、菓子小売店はどう向き合うべきか～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年7月7日（火）・8日（水）・9日（木）の3日程で菓子業界向けセミナー『デパートの集客力だけでは不十分！？～ 来館前に「買うもの」を決めるお客様と、菓子小売店はどう向き合うべきか～』をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sehuCVGl8yKS?s=dk8e3b8t9ao&utm_source=260707_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

「贈答用のお菓子は、デパ地下で選ばれている」「立地の良いテナントに出店していれば集客できる」

--本当にそうでしょうか。



実は、贈り物のお菓子を買うお客様の中には、デパートや駅ビルに足を運ぶ前から、買うお店を決めている方が一定数いるのです。



その「事前に買うものを決めるお客様」は、何を見て、どこで判断しているのか。

本セミナーでは、1,000名規模の消費者アンケートをもとに、贈答菓子を選ぶお客様の動きを読み解きます。

- お客様は、デパートに行く前から店を決めているのか- 買うものを決める時に、お客様は何を見ているのか

館の集客に頼るだけでは届かないお客様層と、新たな集客の余地が見えてくるはずです。

データをもとに、新たに取り組める集客施策のヒントをお伝えします。

■こんな方におすすめ

- 百貨店・駅ビル等にテナント出店している菓子店の方- 館の集客に頼り切ることに不安を感じている方- 新規客の獲得手段を増やしたい菓子店の方

■参加するメリット

- お客様の「店選びの動き」がデータでわかる- 館の集客以外に取り組むべき領域が見えてくる- 今日から検討できる集客施策のヒントが得られる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：7月7日（火） 13時00分～13時30分

録画配信 ：7月8日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：7月9日（木） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：デパートの集客力だけでは不十分！？

～ 来館前に「買うもの」を決めるお客様と、菓子小売店はどう向き合うべきか～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sehuCVGl8yKS?s=dk8e3b8t9ao&utm_source=260707_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sehuCVGl8yKS?s=dk8e3b8t9ao&utm_source=260707_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com