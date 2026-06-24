ショップチャンネル 6月26日（金）から7月5日（日）の10日間、「30周年！夏トク祭り10days」 を開催

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、6月26日（金）から7月5日（日）の10日間、「30周年！夏トク祭り

10days」を開催します。期間中は、毎日２つのショップスターバリューが登場し、さらに全員送料無料（当社負担）＆5％還元キャンペーンを実施します。おトクが盛りだくさんの10日間をお見逃しなく！

おトクポイント１. ショップスターバリューが盛りだくさん！

毎日深夜0時に登場する、その日1番のおすすめ商品「ショップスターバリュー」。

期間中は、毎日2つ登場します。

おトクポイント２. 全員送料無料（当社負担）＆5％還元キャンペーン

全員送料無料（当社負担）キャンペーン

6月26日（金）～7月5日（日）の期間中にショップチャンネルでお買い物いただいた商品の送料は、

全て当社が負担します。

※商品を返品する場合の送料、催事または店舗で販売している商品は対象外です。

※対象期間中に初めてネットで購入される方は、「ネットデビュー1,000円割引」と送料の当社負担が同時に適用となります。

※ご注文内容の確認画面で送料が当社負担になっていることをご確認いただけます。

5%還元キャンペーン

ショップチャンネルカード セゾンまたは送料定額サービスにご加入されている方は、6月26日（金）～7月5日（日）の期間中、ご購入金額（税込）の5％分をクーポンとして後日プレゼントします。

※クーポンの上限金額は最大20,000円分（税込）です。

※クーポンの送付は、2026年7月下旬頃に郵送またはメールにて発送予定となります。

詳しくはWebサイトをご覧ください。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/campaign/cp26-49?

※画像は一部参考商品です。番組、商品内容、キャンペーン内容などに変更が生じる場合があります。

ショップチャンネル 創業30周年

ショップチャンネルは、2026年に創業30周年を迎え、2026年1月1日から2027年3月31日までの

期間、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、30周年を寿ぐスペシャルな企画を多数用意しています。

30周年関連の情報は、以下特設ページで紹介しています。

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/30th

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp(https://www.shopch.jp)）

1996年11月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,215万世帯で視聴可能（2026年3月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を24時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。