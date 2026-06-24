Stray Kids のバンチャンがフェンディ「バゲット(R)」キャンペーン動画に登場

フェンディ・ジャパン合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=00vlvYM_hLg ]

Stray Kidsバンチャン

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、メゾンのアイコンバッグ「バゲット(R)（Baguette(R)）」を祝福する新キャンペーンにおいて、グローバルK-POP グループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」のリーダーであり、メゾンのブランドアンバサダーを務めるバンチャン（Bang Chan）が出演するスペシャルショート動画を公開しました。

1990年代後半、ミニマリズムの時代に誕生した「バゲット(R)」は、フェンディのクラフツマンシップと自己表現の象徴として、世代を超えて愛され続けています。

フォトグラファーのビビ・ボースウィック（Bibi Borthwick）が、アディソン・レイ（Addison Rae）の「Fame is a Gun」をサウンドトラックに撮り下ろした本キャンペーンでは、世界各国で活躍するメゾンのブランドアンバサダーや豪華なキャストが登場。それぞれの出演者が、その瞬間の自分自身を最も表現する「バゲット(R)」を手にしています。

今回公開したショート動画では、バンチャンは「バゲット(R)」バッグを「家族のような存在（it's family）」と表現しています。 また、フェンディ公式サイトおよび公式SNSにおいては、フルバージョンの映像も展開されています。

■「バゲット(R)」キャンペーン特設サイト：

https://www.fendi.com/jp-ja/cm/articles/the-baguette-26424

※本キャンペーンに出演する10名のセレブリティの動画は、6月から8月にかけて、フェンディ公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

バンチャン

世界的な人気を誇るK-POPグループStray Kidsのリーダーであり、アーティスト、プロデューサーとしても活躍。そのクリエイティブな才能と 圧倒的な存在感で、プロデュースユニット「3RACHA」のメンバーとして、独創的なサウンドプロデュースに貢献してきまた。音楽、パフォーマンス、そしてファッションの領域を横断するグローバルな影響力を持ち、世界中で存在感を高め続けている。