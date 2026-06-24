【いわきFC】坂本光 選手、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、 坂本光選手が高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍することとなりましたので、お知らせします。

なお、移籍期間は2027年6月30日までとなり、坂本選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。

【坂本 光（HIKARU SAKAMOTO）】

| ポジション

DF

| 生年月日

2004年3月17日（22歳）

| 身長/体重

183cm / 78kg

| 出身

熊本県

| 経歴

出水SC → ルーテル学院中学校 → ルーテル学院高校 → 流通経済大学 → いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点

＜通算＞

百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点

| コメント

「このたび、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍することになりました。

まずは、いわきFCのファン・サポーターの皆さま、そしてクラブに関わるすべての皆さまに、これまで温かいサポートをいただきましたことを感謝しています。ありがとうございました。

このクラブにプレーで貢献できていないことが、自分にとって何よりも悔しいです。そして同時に、自分自身の力不足を痛感しました。この悔しさと経験を糧に、新たな環境で成長し、今とは全く違う姿になっていわきへ戻ってこられるよう、日々努力を重ねていきます。覚悟を持って行ってきます」