【いわきFC】坂本光 選手、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
＜2026年＞
＜通算＞
「このたび、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍することになりました。
このたび、いわきFCは、 坂本光選手が高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍することとなりましたので、お知らせします。
なお、移籍期間は2027年6月30日までとなり、坂本選手は契約条件により、移籍期間中はいわきFCと対戦する全ての公式戦に出場することができません。
【坂本 光（HIKARU SAKAMOTO）】
| ポジション
DF
| 生年月日
2004年3月17日（22歳）
| 身長/体重
183cm / 78kg
| 出身
熊本県
| 経歴
出水SC → ルーテル学院中学校 → ルーテル学院高校 → 流通経済大学 → いわきFC
| 出場記録
＜2026年＞
百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点
＜通算＞
百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点
| コメント
「このたび、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍することになりました。
まずは、いわきFCのファン・サポーターの皆さま、そしてクラブに関わるすべての皆さまに、これまで温かいサポートをいただきましたことを感謝しています。ありがとうございました。
このクラブにプレーで貢献できていないことが、自分にとって何よりも悔しいです。そして同時に、自分自身の力不足を痛感しました。この悔しさと経験を糧に、新たな環境で成長し、今とは全く違う姿になっていわきへ戻ってこられるよう、日々努力を重ねていきます。覚悟を持って行ってきます」