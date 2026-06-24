木材を使った建築や家具のアイデア等を大募集！

京都府

■京都府では、木材を暮らしの中で活かし利用する「木の文化」の継承と利活用方法の開拓による木材への関心を高めるため、新たに「京都ウッドアワード」を開催します。

■8月3日から、府内産スギ、ヒノキの特性を活かした建築や木製家具の実作品・アイデアを募集します。

１ 概要

京都府が実施していた「旧Woodyコンテスト」と京都府産木材利用推進協議会が実施していた「旧京都の木の家づくり表彰事業」を統合し、令和8年度より新たな事業として開始します。木材の新たな利活用方法を開拓するとともに、建築や家具の設計製作に携わる建築士等の木材への関心を高め、さらなる京都府内産木材の利用促進に繋げることを目的としています。

２ 募集期間

令和8年8月3日（月）から9月10日（木）まで

３ 募集テーマ

【建築竣工部門】京都府内産木材を使用した建築物（実作品のみ）

【建築構想部門】木だからこそできる建築

【木製家具部門】現代空間における杉檜のしきり

４ 応募資格

【建築竣工部門】

京都府内産木材を使用した建築物の建築主、設計者、工事施工者

【建築構想部門】

・一般の部： 建築関係に携わる設計者（学生の部の応募資格者を除く。）

・学生の部： 建築やインテリアなどを学ぶ学生（専門学校生等を含む。）

【木製家具部門】

・デザイナー及び家具製作に従事する者

・木製品及び家具のデザイン又は製作を学ぶ学生（専門学校生等を含む。）

５ 応募方法

以下の（1）～（3）の手順で応募

（1）申込フォームURL又はQRコードからエントリー

（https://forms.office.com/r/nTm5VJttGH）

（2）作品パネルのデータを電子メールで送信

（メールアドレス）ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp

（3）作品パネルを郵送又は持参により提出（建築竣工部門はデータ提出まで）

（提出先）京都府農林水産部林業振興課

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁2号館4階

（受付時間）平日8時30分～17時00分

※（1）、（2）は、締切日（9月10日）の17時までに完了させてください。ただし、作品パネルの郵送提出については、当日消印有効です。

※募集内容の詳細については、京都府ホームページ「令和8年度京都ウッドアワードの開催について」をご確認ください。

https://www.pref.kyoto.jp/rinmu/news/kyotowoodawards8.html

６ 応募点数

1人又は1グループ1点のみ

７ 賞

審査会で審査の上、12月頃、決定予定（審査結果は、別途お知らせします。）

・最優秀賞（各1点） 賞状、賞金 10万円

・優 秀 賞（各1点） 賞状、賞金 3万円

・奨 励 賞（各5点程度） 賞状のみ

※副賞として、木製家具部門の最優秀賞受賞作品は主催者が製作を行います。

８ その他

主催 京都府

共催 京都府産木材利用推進協議会

後援 一般社団法人京都府建築士会、京都府建築工業協同組合、京都府森林組合連合会、一般社団法人京都府木材組合連合会、未来につなぐ京の木府民会議