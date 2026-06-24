3Dガウシアンスプラッティングのデータ作成と活用方法をご提案する「ASK 3DGS」を開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、実写空間を写実的に、かつ高速に3Dデジタル化する次世代技術「3Dガウシアンスプラッティング（以下、3DGS）」と各種3Dアプリケーションを活用し、撮影からNVIDIAアクセラレーテッド コンピューティングによる高速3D生成、仮想空間上でのリアルタイム再現までを一気通貫で提供する新サービス「ASK 3DGS」を開始いたします。

近年、複数の写真や動画から3次元空間を再構築し、高速に描画する3DGSは、デジタルツインやバーチャルプロダクション、建築・土木、製造、エンターテインメントなど幅広い分野で注目を集めています。従来のフォトグラメトリやポリゴンベースのモデリングに比べ、3DGSは軽量なデータで写実的な描画を実現でき、短時間の撮影とGPUによる最適化処理により、現実空間を高い質感のままリアルタイムに再現することが可能です。

一方、こうした先端技術を実務で活用するには、撮影ノウハウ、GPUインフラ、3DGS向けパイプライン、そして最終的な活用先となるプラットフォームの選定と構築まで、幅広い知見が求められます。アスクは、UnityやV-Ray、NVIDIA Omniverseライブラリなどで構築された様々な3Dアプリケーションの取り扱いおよび支援実績を背景に、これらをトータルに支援する「ASK 3DGS」を立ち上げ、お客様の3Dデジタル化・デジタルツイン活用の加速をお手伝いいたします。

「ASK 3DGS」の概要

「ASK 3DGS」は、現実空間の撮影から3DGSによる高速3D生成、各種3Dアプリケーション上でのシーン構築・可視化・検証までをワンストップで提供するサービスで、主な提供内容は以下の通りです。

専用カメラによる撮影- 対象空間・対象物に応じた撮影計画の策定- 照明条件などの撮影環境アドバイス- 撮影データを3DGSデータへ変換し納品3DGSによる高速3D化（GPU処理）- 高品質かつ軽量な3DGSデータの生成- 3DGSデータの品質評価およびパラメータチューニング作成したデータと各種3Dアプリケーションとの連携- Chaos V-Ray- Unity- Unreal Engine- Autodesk VRED- NVIDIA OmniverseライブラリやNVIDIA Isaac Simで構築されたアプリケーションPoC・内製化支援- 小規模案件からのPoC（概念実証）プロジェクト実施- お客様社内での撮影から3D化までの内製化に向けた教育・トレーニング- 将来的なマルチサイト・マルチアセット展開を見据えたアーキテクチャ設計支援

「ASK 3DGS」の特長

高精細かつリアルタイムな3D再現

3DGSは、無数のガウシアンスプラットに色や透明度、奥行きなどの情報を持たせることで、現実空間を忠実に再現する技術です。ポリゴンメッシュへの変換を必要とせず、軽量なデータで高品質な描画とリアルタイムな視点移動を実現します。

GPUを活用した高速3D生成

高性能GPUを活用することで、撮影データから高速な3D生成が可能となり、従来のフォトグラメトリや別方式の3D生成手法と比較して、処理時間やワークフローを大幅に短縮できます。

モデリングするのではなく、スキャンしたままを可視化する

今までのスナップ写真や計測した取材を経て、既存の立体物をモデリングしていた工数に比べ、3DGSは圧倒的に工数の短縮になります。また今までの点群による可視化と違い、鮮明で現実感のあるビジュアライズを可能にします。

主な想定ユースケース

製造業

工場設備や生産ラインの3D化によるデジタルツイン構築、保守・教育用途への活用

建築・土木・建設

既存建物や施工現場の高精細3D化による合意形成、設計検証、遠隔監視

自動車・モビリティ

試作車両やテスト環境の3D再現によるシミュレーション・検証、VR/ARプレゼンテーション

なお、「ASK 3DGS」のサービス開始にあたり、株式会社アスク 取締役 営業本部長の田川竜司は、次のように述べています。「3Dガウシアンスプラッティングと各種3Dアプリケーションを組み合わせることで、現実空間の高精細なデジタル化が可能となり、これまで以上に幅広い分野での活用が見込まれます。ASK 3DGSの提供を通じて、撮影から3D化、可視化、さらには運用に必要なインフラ設計までを一気通貫で支援することで、お客様のデジタルツイン活用および新たな価値創出に貢献してまいります。」

詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/06/ask-3dgs.html

お問い合わせ

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お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/



本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：白澤 圭司

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