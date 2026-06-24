雑誌GetNavi(ゲットナビ)8月号は2026上半期BESTヒットモノ＆下半期NEXTヒットモノ181点を総力ピックアップ！AI時代の新キャリア戦略も徹底解説【6月24日発売】

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年6月24日(水)に「GetNavi（ゲットナビ）8月号」 特別定価：890円（税込）を発売します。

GetNaviは、1999年に創刊したモノトレンド情報誌。取り上げるのは、最新の家電やデジタル機器を中心に、クルマや日用品、フードなど“買えるモノ”。モノのトレンドやモノ作りのビハインドシーン、ユーザーの使いこなしなど、モノにまつわるストーリーを、すべてのモノ好きに届けます。

【大特集】発表！ 2026上半期BESTヒットモノ＆2026下半期NEXTヒットモノ

家電・ガジェット・クルマ・日用品の最新トレンドを中心に、世相を映す基礎原料の変革や、ヒットメーカーの執念に迫るインタビューまで。2025年年末から2026年上半期までにヒットした商品と、下半期以降にヒットが予想される注目商品やヒットを占うキーワードを全181点ピックアップ。



特集目次

■Introduction：塩野瑛久のBEST／家電／暑さ対策グッズ／テレビ／デジタルガジェット／クルマ／美容家電／日用品／グルメ／マネー／エンタメ

■Column1.ヒットメーカーに訊くヒットの流儀-タイガー炊飯器「ご泡美炊き」開発者 辻本篤史さん- 2.ナフサを代替する、ジャパン発のNEXT基礎原料 3.NEXTな人…日穏（KANON）

【特集】AI時代を生き抜く！ 新・キャリア戦略＆サバイバルモノ

AIの台頭で、働き方やキャリア形成の常識が変わりつつある。今や、現状維持とは後退を意味する時代。今の職場でスキルを磨きできることを増やすか、思い切って戦うフィールドを変えるか。この2つの戦略と、それを強力にサポートするアイテムを取り上げる。



【PART.1「リスキリング」】今こそ、絶好のリスキリングチャンス！ なワケ／24時間いつでも頼れる専属家庭教師に！ 資格試験突破のためのAI活用ハック／英語学習アドバイザーが選ぶ！ ガチで身に付くAI英語学習アプリ3選／はかどるのは仕事だけじゃない！ リスキリングを加速させるAI搭載ガジェット

【PART.2「キャリアチェンジ」】急増する「ブルーカラー転職」という選択肢／テクノロジーをまとって負担を軽減！“働くカラダ”を支えるワークギア

【特集】文房具総選挙2026 結果発表！ “はかどり文房具”のナンバーワンが決定

読者投票により、「はかどり文房具」の頂点が決定する「文房具総選挙」。14回目の開催となった今回は、2011年に惜しまれながら廃番となり、新たな装いで復活を遂げた個性派シャーペンが大賞を受賞。そのほか部門賞、選考委員特別賞などとともに結果を発表する。



【部門】文房具総選挙2026大賞／準大賞／第3位／リスキリング文房具部門／プレミアムシャーペン部門／書く・消す部門／記録する部門／収納する部門／切る・貼る・綴じる部門／印をつける部門／選考委員特別賞

【連載】モノとヒトには内野聖陽が登場！ 芸人・土田晃之の辛口家電レビューから、シチズン「エコ・ドライブ」誕生秘話まで

■トレナビ「レクサスTZ」ほか

■モノとヒト・内野聖陽と大切なモノ

■土田晃之のここがああなりゃもっといい！ 「シャープ／家庭用光美容器」

■見モノ、識るモノ、語るモノ「シチズン／エコ・ドライブ」

■山崎晴太郎×Makuake NEXT CREATORS「京都祇園祭」

■ジャーナリスト・西田宗千佳の週刊ゲットナビ「半固体充電池」

■文房具愛好家・古川耕の手書きをめぐる冒険「三菱鉛筆／ユニボール ワン 3」

■EV事典「スポーツEV」

■“本”人に訊け『誰もいない場所を探している』庄野雄治

■クルマの神は細部に宿る。「日産／リーフ」

■鈴木みそ「おひろめ」「『サッポロラガービール』体験会」

■日本土産ばなし「秋田」

■ことリズム 小岩井ことりのAV＆オーディオインプレッション！「Polaroid Go Generation 3」

■MINI4WD TWIN STAR CLUB

■GetNavi Salonメンバー本音レビュー「Insta360 Go Ultra」

【商品概要】

GetNavi 2026年8月号

著者：GetNavi編集部

特別定価：890円（税込）

発売日：2026年6月24日（水）

判型：A4変形判

ISBN：4912136710868

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購読はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC4YPVGR

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18672256

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1268490576