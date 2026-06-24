【大阪高島屋】7月15日(水)から期間限定オープン！「EXPO2025オフィシャルポップアップストア　高島屋大阪店」

株式会社高島屋

高島屋大阪店では、2026年7月15日(水)から2027年1月31日(日)までの期間、「EXPO2025オフィシャルポップアップストア 高島屋大阪店」を再オープンいたします。

本ストアは、これまで長期にわたり展開した後、閉幕後も2度の短期ポップアップとして展開し、多くのお客様にご来店いただきました。こうしたご好評と継続的なご要望を受け、このたび再オープンする運びとなりました。現在もなお、EXPO2025オフィシャルストアは、万博のレガシーを未来へつなぐ場として高い支持を得ています。店内では、全国で人気を集める大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の関連商品をはじめ、多彩な公式ライセンス商品を取り揃え、万博がもたらした熱気と未来への期待感を改めて体感いただける売場を展開いたします。

《EXPO2025オフィシャルポップアップストア 高島屋大阪店》

◆場所：高島屋大阪店 7階免税カウンター前（大阪市中央区難波5丁目1番5号）

◆営業期間：2026年7月15日（水）～ 2027年1月31日（日）

◆営業時間：午前10時 ～午後7時