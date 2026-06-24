【異例の発売即重版！】ネイチャーフォトグラファ―・上田優紀氏の最新写真集『ARCA この星の物語』が好評発売中！

株式会社小学館集英社プロダクション『ARCA この星の物語』

株式会社小学館集英社プロダクション（東京都千代田区神田神保町／代表取締役社長：松井 聡）は、『ARCA この星の物語』を6月18日（木）に発売しました。

私たちが生きる星は、こんなにも美しい！

撮影／上田優紀撮影／上田優紀

カメラを背負って山に登り、海に潜り、まだ見ぬ場所へと旅をする写真家・上田優紀。

極地の絶景や現地民が語る逸話など、そこに赴いた者だけが知ることができる世界の真実を記録し、発信し続けています。

本書では、エベレスト頂上に広がる漆黒の空や、360°の地平線が広がるウユニ塩湖、「森の精霊」と呼ばれるスピリットベアなど、ダイナミックで美麗な風景写真を約100点掲載。2026年1月の旅での新規撮りおろしも収録しています。

生命を乗せて宇宙をただよう「方舟（ARCA）」の物語

撮影／上田優紀撮影／上田優紀撮影／上田優紀撮影／上田優紀

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宇宙から見れば、この青い星は小さな舟のように見えるのかもしれない。

命を乗せて旅を続ける、方舟のように。（本文より）

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撮影／上田優紀

海から始まり、やがて陸地ができ、山がそびえる。

生命を乗せて宇宙をただよう地球を「方舟（ARCA）」になぞらえた文章とともに、この星の壮大な物語を味わうことができます。

「こんな景色が地球上に存在しているんだ」と思えば、代わり映えのしない日常風景も少し輝いて見える。ページを繰るたびに生きる希望をもらえる、珠玉の一冊が誕生しました。

イベント情報

●代官山 蔦屋書店『ARCA この星の物語』発売記念 上田優紀 × 山崎怜奈（タレント） 対談トークイベント

【日時】2026年6月24日（水）19:00～20:30

【場所】代官山 蔦屋書店 3号館2階 イベントスペース ／オンライン配信

詳細はこちら(https://store.tsite.jp/daikanyama/event/art/54618-1855590522.html?srsltid=AfmBOoo824iNT-ou0Dyhy_5eKoalrDUp34zZKhbN5FzDU6RiF-2myafO)

●梅田 蔦屋書店『ARCA この星の物語』発売記念トークイベント＆サイン会

【日時】2026年6月26日（金）18:00～20:00

【場所】梅田 蔦屋書店 ショールーム （ルクアイーレ9階）

詳細はこちら (https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/54532-1136500520.html)

●名古屋みなと 蔦屋書店『ARCA この星の物語』発売記念トークイベント

【日時】2026年7月12日（日）14:00～16:00

【場所】名古屋みなと 蔦屋書店 1階イベントスペース

詳細はこちら(https://store.tsite.jp/nagoya-minato/event/art/54410-1659130512.html?srsltid=AfmBOooA-hrLDbvxXzqGIPWsnlla16Rmhfb4ISkSxqp0_iu9_wlXMPGl)

※2026年6月24日時点の情報です。各会場、定員に達し次第受付終了となります。

※内容は予告なく変更する可能性がございます。

著者について

●上田優紀

1988年、和歌山県生まれ。ネイチャーフォトグラファー。京都外国語大学を卒業後、24歳の時に世界一周の旅に出かけ、１年半で45ヶ国を回る。帰国後は株式会社アマナに入社。2016年よりフリーランスに。

2018年にアマ・ダブラム（6,812ｍ）、2019年にマナスル（8,163ｍ）、2021年にはエベレスト（8,848ｍ）登頂。「想像もできない風景は見た人の心を豊かにする」を信念に、世界の極地や野生動物の撮影を積極的に行っている。

著書に『空と大地の間、夢と現の境界線 ─EVEREST─』（玄光社）、『エベレストの空』、『七大陸を往く 心を震わす風景を探して』（ともに光文社新書）がある。



著者SNS情報

X（旧Twitter）: @nature_yukiueda(https://x.com/nature_yukiueda)

Instagram：photographer_yukiueda(https://www.instagram.com/photographer_yukiueda/)

書籍情報

『ARCA この星の物語』

著者：上田優紀

定価：[紙 版] 4,400円（10%税込）

[電子版] 各販売サイトをご確認ください

仕様：B5変型判・上製・144頁・本文4C

発売日：2026年6月18日

ISBN：978-4796874748

発売元：小学館集英社プロダクション

商品URL：https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796874748