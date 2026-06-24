″JUTTA NEUMANN″の別注サンダルが発売。【L’ECHOPPE】

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、〈JUTTA NEUMANN（ユッタ ニューマン）〉が、6月27日(土)に発売開始します。

レザーサンダルの最高峰として世界中で支持を集める〈JUTTA NEUMANN（ユッタ ニューマン）〉。

今回ベースとなったのは、2018年に製作した別注モデル「JEFF」。サイドのコバをあえて塗装しない九分仕立ての仕様を踏襲しながら、ヒールストラップを取り除くことで、よりミニマルなデザインへとアップデートしました。

通常、ブランドでは完成されたデザインへの大幅な変更を受け入れることは稀ですが、本モデルでは特別にフォルムのアレンジを承諾。スリッパのような軽快さと、ブランドを象徴するスクエアトゥが共存する一足に仕上がっています。

素材には、ブランドの代名詞ともいえる堅牢なラティゴレザーを使用したブラックと、しなやかなラムレザーを採用したホワイトの2色を展開。履き始めは硬さを感じながらも、着用を重ねるごとに足に馴染み、唯一無二の履き心地へと育っていきます。

素足で楽しむ夏はもちろん、ソックスを合わせることで秋冬にも対応。サンダルの枠を超え、シーズンレスに活躍する特別な一足です。

・JUTTA NEUMANN EX Unfinished JEFF SLIP-IN

PRICE：\88,000（tax included）

【展開詳細】

発売日：6月27日(土)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店、渋谷店、EC

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】

ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、

まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。

そして、それら価値あるものを発信する。

https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe

https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja

■L’ECHOPPE青山店

所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階

営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00

定休日：不定休

■L’ECHOPPE渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

【PRESS CONTACT】

式部 碧斗

TEL：03-5413-4714

aoto-shikibu@baycrews.co.jp

株式会社ベイクルーズ

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/