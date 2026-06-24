「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」をU-NEXTにて独占生配信！放送30周年を記念して『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンダイナ』シリーズもU-NEXT初配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」の模様を7月10日（金）に独占ライブ配信いたします。

1996年の放送開始から30周年を迎える『ウルトラマンティガ』を記念したスペシャルイベント 「ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ」が、“ウルトラマンの日”である7月10日（金）に、杉並公会堂で開催されます。U-NEXTでは本公演の模様を独占ライブ配信いたします。

主演の長野博（マドカ・ダイゴ役）をはじめ、吉本多香美（ヤナセ・レナ役）、高樹澪（イルマ・メグミ役）、大滝明利（ムナカタ・セイイチ役）ら、GUTSメンバーが30年ぶりに奇跡の再集結を果たすトークショーはファン必見です。60年前にウルトラマンが初めてその姿を現した歴史的な地・杉並公会堂で、30年の時を超えウルトラマンティガが再び輝く感動のステージを、会場の熱気そのままにリアルタイムでお楽しみください。

また、U-NEXTでは、ライブ配信を記念して、これまでU-NEXTでは未配信となっていた『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンダイナ』のTVシリーズ全話と、劇場版2作品を7月10日（金）より見放題で配信いたします。平成ウルトラマンシリーズの原点ともいえるティガ、ダイナの全エピソードを、ぜひこの機会にご覧ください。

さらに、1960～70年代のウルトラマン＆円谷特撮作品23タイトルを、7月1日（水）から8月31日（月）の期間限定で見放題配信いたします。『ウルトラQ』をはじめとする7作品はHDリマスター版でのお届けです。昭和の傑作群を、高画質・高音質でお楽しみください。

ウルトラマンティガ30thプレミアムステージ

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014866

※6月26日（金）12:00よりアクセス可

ライブ配信：7月10日（金） 18:00～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～8月2日（日） 23:59まで

視聴料：3,500円（税込）

チケット販売期間：6月26日（金）12:00～8月2日（日）21:00まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

配信新着ラインナップ

■ 7月10日（金）より見放題配信

- ウルトラマンティガ（HDリマスター版）- ウルトラマンダイナ（HDリマスター版）- 劇場版『ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY』- 劇場版『大決戦!超ウルトラ8兄弟』

■ 7月1日（水）～8月31日（月）期間限定配信

- ウルトラQ（HDリマスター版）- ウルトラマン（HDリマスター版）- ウルトラセブン（HDリマスター版）- 帰ってきたウルトラマン（HDリマスター版）- ウルトラマンA（HDリマスター版）- ウルトラマンタロウ（HDリマスター版）- ウルトラマンレオ（HDリマスター版）- ザ☆ウルトラマン- ウルトラマン８０- ウルトラマンG- ウルトラマン超闘士激伝- 快獣ブースカ- マイティジャック- 怪奇大作戦- ミラーマン- ファイヤーマン- ジャンボーグA- 恐竜探険隊ボーンフリー- 平成ウルトラセブン テレビスペシャル- ウルトラセブン『誕生30周年記念3部作』- ウルトラセブン『1999最終章6部作』- ウルトラセブン『誕生35周年"EVOLUTION"5部作』- ネオ・ウルトラQ

【「ウルトラマンシリーズ」配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0007281

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。