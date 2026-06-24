黒と白の世界にたたずむ神々しい玉森裕太が「月刊TVガイド」8月号の表紙＆巻頭グラビアに登場！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2026年8月号」を6月24日（水）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、6月26日（金）以降電子版も各電子書店で順次配信を開始いたします。「月刊TVガイド2026年8月号」（東京ニュース通信社刊）

「月刊TVガイド」2026年8月号の表紙＆巻頭グラビアには、7月5日スタートのドラマ「マイ・フィクション」で主演を務める玉森裕太が登場。ある日突然、周囲から自分の存在を忘れられてしまうという衝撃の役どころにちなみ、“一変する世界”をテーマに、黒い世界と白い世界の2パターンを撮影。黒い羽根が舞う中で立ち尽くすカットや、白い手袋を装着して口元や頬に近付けるショット、白いソファの上に寝転んだり白い布をまとったポーズなど、美しさと透明度が際立つ玉森をとらえた。撮影時は、「こういう手の位置がよいですか？」「体の角度はこっちでよいですか？」と、丁寧に確認していた玉森。おかげで、スムーズかつ構図バッチリの撮影ができた。インタビューでは、“記憶”に隠された真実をめぐる物語にちなみ、台本の記憶の仕方のほか、一番古い記憶のエピソード、Kis-My-Ft2の中で記憶力が良いメンバーについても明かしてくれた。

さらに、夏の新ドラマ2大特集として、大好評企画の、「クリエーターの“野心”と“企み”で選ぶ『期待度ランキング』」＆「大関係図」も掲載。また、夏ドラマ出演者より、「GTO」反町隆史、「クロスロード ～救命救急の約束～」今田美桜＆磯村勇斗＆寛一郎＆泉澤祐希、「さよならノワール」小池栄子＆北香那、「ファーストクライ 母子救命救急班」比嘉愛未＆松島聡、「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」横山裕＆関水渚のグラビアも！ ぜひ、これから始まる夏の新ドラマ選びの参考にしていただきたい。

Snow Manの宮舘涼太のグラビアは3連発!! まずは、レギュラー放送開始半年のタイミングに続き、2年目に突入したラジオ「宮舘涼太のロイヤルサロン」に独占潜入し、舘様のロイヤルすぎる姿をキャッチ!! ティータイムを楽しみながら、これまでの振り返りや今後の抱負、最もロイヤルな紅茶の種類と飲み方も教えてくれた。収録リポートも必見だ。 2つ目は、宮舘がスペシャルサポーター＆関根勤と関根麻里がファミリーパートナーを務める「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party!”」より、3ショットのグラビアをお届け。親子3世代でも楽しめる公演にちなんだトークや、タイトルの“Let's Party！”にちなんでパーティーを開きたいくらいめでたかったことの話題で大盛り上がり！ 3つ目は、「『黒牢城』ジャパンプレミア レッドカーペットセレモニー」リポート。公開中の映画とともに、誌面もお楽しみいただきたい。

15周年を迎えるEBiDANからは、シングル「ガチ夢中！」をリリースした超特急のカイ＆ユーキ＆シューヤ＆マサヒロ、2nd EP「東京」をリリースしたM!LKの吉田仁人、写真集「燕飛」を発売した原因は自分にある。の武藤潤が登場！ 小誌でしか見られない美麗グラビア＆インタビューをぜひ堪能してほしい。

ニューアルバム「ND⁵」をリリースしたなにわ男子からは、同期の高橋恭平＆長尾謙杜がそろって登場。5周年を彩るアルバムということで、デビュー時からさらに進化した大人っぽい魅力を楽しめるエレガントなグラビアとなっている。それぞれが選んだ、「なにわ男子の楽曲ベスト5」も明らかに！

また、冠番組「こちけんリアピのてれび1年生」に出演中のこっちのけんと＆リアルピースのグラビア＆インタビューも掲載。現場の明るい空気感が伝わってくる楽しさあふれる写真とトークは要チェックだ。

さらに、「THE MUSIC DAY 2026」櫻井翔、「バレーボールネーションズリーグ2026」原嘉孝＆石川祐希＆西田有志＆高橋藍、アニメ映画「君と花火と約束と」佐藤勝利＆原菜乃華、映画「ラブ≠コメディ」中島健人＆長濱ねる、舞台「ROLL((CAKE))TIME」藤井流星、舞台「うま-馬に乗ってこの世の外へ-」小瀧望、「ワイルドトリッパー!!SEASON2」高地優吾＆戸次重幸＆菅田琳寧＆真弓孟之＆千井野空翔＆竹村実悟のエンタメ・グラビアも見逃せない！

また、先日開催された嵐の「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」ライブリポートもお届け！ 5人の思いが詰まった伝説のラストライブの名場面を振り返る。5人の挨拶全文掲載の永久完全保存版！ さらに、「第65回NHK杯体操」のリポートも目が離せない。

AmBitious 連載「AmBitious produceシャスがに惚れてまう！」のメンバープロデュース企画第4弾は、“平成カルチャー最後尾コンビ”をテーマに、山中一輝が真弓孟之＆浦陸斗をプロデュース。三谷幸喜×TVガイド「テレビ大作戦」第6回は、前号に続き、テレビで見た思い出の映画について語り尽くす。好評連載「Voice ACTOR」は、TVアニメ「うちの弟どもがすみません」より増田俊樹が登場。長野博の連載「味の履歴書」では、「柴又い志い」を訪れた。

夏に向けて、月刊TVガイドでぜひ暑さに負けないパワーをチャージしていただきたい。

購入者特典、決定！

■対象店舗：アニメイト通販

【特典内容】

増田俊樹 生写真1枚

※特典付き販売は関東版のみとなります。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3499376/

■対象店舗：HMV＆BOOKS online

【特典内容】

１.「こちけんリアピのてれび1年生」 スクエア判生写真全6種類よりランダムで1枚

※絵柄はこっちのけんと1種類、リアルピース ソロ絵柄各1種類、計6種類となります。

※特典付き販売は関東版のみとなります。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16942096

→「こちけんリアピのてれび1年生」 スクエア判生写真全6種類コンプリートセット

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16944067

２.超特急（カイ×ユーキ×シューヤ×マサヒロ）ステッカーシート1枚

※特典付き販売は関東版のみとなります。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16942097

【注意事項】

※6月24日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年8月号」

（関東版／関西版／愛知・三重・岐阜版／福岡・佐賀・大分版／北海道版／静岡版）

●発売日：2026年6月24日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：650円

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年8月号」

●配信日：2026年6月26日（金）以降順次配信開始予定

●価 格：650円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■「月刊TVガイド」公式X

@GEKKAN_TVGUIDE＜https://x.com/GEKKAN_TVGUIDE＞

■「月刊TVガイド」公式インスタグラム

@gekkan_tvguide＜https://www.instagram.com/gekkan_tvguide/＞