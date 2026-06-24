法務省×吉本興業『社会を明るくする運動』ショート動画を公式YouTubeで公開！

吉本興業株式会社

法務省と吉本興業は、第76回「社会を明るくする運動」（令和8年）の企画一環として、ショート動画『この人のこの一言が私を変えた。』を制作しました。本動画は、6月24日（水）10:00より法務省公式YouTubeチャンネルにて順次公開していきます。動画には、島田珠代（吉本新喜劇）、ワッキー（ペナルティ）、清人（バッドボーイズ）、周平魂（ツートライブ）、橋本稜（スクールゾーン）の5名が出演しています。

■「社会を明るくする運動」とは

すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、新たな被害者も加害者も生まない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。

人は誰でも、「この人のおかげで進むべき道が見つかった」「この一言で一歩前に進むことができた」という経験があるのではないでしょうか。 本動画では、5名の芸人に自身の分岐点において救われた「忘れられない一言」と、その言葉をくれた恩人について赤裸々に語っています。 困難を乗り越えるための希望のメッセージを通じて、‘’社会を明るくする運動‘’の意義をより深く体感できる内容となっています。

動画概要 ショート動画『この人のこの一言が私を変えた。』

■公開日時：6月24日（水）10:00

■出演：

島田珠代（吉本新喜劇） 6月24日（水）公開

ワッキー（ペナルティ） ６月25日（木）公開

清人（バッドボーイズ） 6月26日（金）公開

周平魂（ツートライブ） 6月29日（月）公開

橋本稜（スクールゾーン）6月30日（火）公開

■掲載先：法務省公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/playlist?list=PLSmkcN62qni5abLfwJiFDQFbtNbg8tlYX